Por conta do Galo na final da Sula, Leão terá jogo do returno adiado e fará o do turno na Data FIFA

Na Coluna do dia 27, expliquei todo cenário complexo que fazia o jogo entre Atlético x Fortaleza, pela 16ª rodada da Série A, ser o único jogo ainda sem data, pela participação do Galo na Sul-Americana. Mas agora o cenário ficou mais claro após a classificação do Atlético/MG para a final da Copa Sul-Americana: os dois jogos contra o Fortaleza devem ser confirmados para os dias 15, na Arena MRV e 26, no Castelão. Afinal são as únicas datas disponíveis no calendário após a confirmação do Galo na final do dia 22, no Paraguai.

Para o torcedor do Fortaleza entender, o jogo de ida pela 16ª rodada estava sem data até a definição de ontem, se o Galo iria ou não para final. A classificação do time mineiro impacta no jogo do returno, marcado para o dia 23, no Castelão.

Como o Atlético jogará dia 22 a decisão da Sula, o jogo será adiado. As únicas datas disponíveis são 15 e 26. A data do dia 15 será para o jogo de ida, atrasado na Arena MRV, e o do returno, no dia 26.

Esta data, de meio de semana, já era a 'coringa' da CBF, reservada para finalistas brasileiros de competições continentais. Não haverá rodada da Série A neste dia, então, o jogo entre os dois será nesta data. Se Palmeiras ou Flamengo, ou os dois, estiverem na final da Libertadores, também jogarão seus jogos 'previstos' pra data da final - 29 - nestas datas, sendo antecipados.

A CBF deve confirmar as datas dos jogos atrasados e das 5 rodadas finais da Série A (34ª a 38ª) após Palmeiras x LDU, que jogam quinta-feira, às 21h30 no Allianz Parque, quando a entidade saberá se algum brasileiro, os dois, ou nenhum está na decisão.

Como ficaria a tabela do Fortaleza?

Com as duas datas dos jogos com o Galo encaixadas, a tabela do Leão na Série A ficaria assim:



01/11 - 16h

Santos x Fortaleza

Vila Belmiro

06/11 - 20h

Ceará x Fortaleza

Castelão

09/11 - 20h30

Fortaleza x Grêmio

Castelão

15/11

Atlético/MG x Fortaleza

Arena MRV

19/11

Bahia x Fortaleza

Fonte Nova

26/11

Fortaleza x Atlético-MG

Castelão

30/11

Bragantino x Fortaleza

Cícero Sousa Marques

03/12

Fortaleza x Corinthians

Castelão

07/12

Botafogo x Fortaleza

Nilton Santos