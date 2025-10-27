Entenda porque Atlético-MG x Fortaleza é o único jogo atrasado sem data na Série A

O torcedor mais atento que analisar a tabela, verá que 8 clubes estão com um jogo a menos, entre eles Fortaleza e Ceará. São 4 jogos atrasados para deixar a tabela 'uniforme'.

O Vovô fará seu jogo atrasado já na próxima quarta-feira (29), contra o Fluminense no Maracanã. às 19 horas.

Mas o jogo do Fortaleza? Curiosamente é o único jogo dos 4 ainda sem data.

Os demais jogos, Sport x Flamengo e Santos x Palmeiras - serão jogados na próxima Data-Fifa, no dia 15.

Então porque Atlético-MG x Fortaleza não foi marcado para a mesma data?

Entenda o quebra-cabeça

Para o torcedor entender, o jogo Atlético-MG x Fortaleza na Arena MRV pela 16ª rodada foi adiado por causa da participação do Galo na Copa Sul-Americana. O time mineiro foi avançando e não havia como encaixar o jogo.

Restava a Data-Fifa no dia 15 de novembro, mas a Coluna apurou que Galo não quis jogar na data, para não atuar desfalcado de seus jogadores 'selecionáveis'.

Flamengo e Palmeiras, ambos na luta pelo título, aceitaram jogar no dia 15, por exemplo, mesmo desfalcados pelo fato de atuarem 'juntos'.

Assim, a CBF está aguardando a partida entre Atlético/MG x Del Valle amanhã, na Arena MRV, pela semifinal da Copa Sul-Americana para definir a data.

A definição é importante por dois motivos.

Se o Galo avançar para a decisão, que será no dia 22 de novembro, o outro jogo com o Fortaleza, do returno, pela 35ª rodada, está marcado para o dia 23 e terá que ser adiado.

Assim, a CBF só teria duas datas para realocar os dois jogos entre Fortaleza e Atlético/MG.

No dia 15, na Data-Fifa, mesmo à contragosto do Galo, e no dia 26, no meio de semana quando não há rodada da Série A.

Em resumo, se o Galo for eliminado da Sul-Americana, a CBF deve marcar o jogo atrasado entre Atlético/MG x Fortaleza, na Arena MRV para o dia 26 e a partida no Castelão, no dia 23, seria jogada normalmente.

Mas se o Galo for finalista da Sula no dia 22, a CBF marcará o jogo atrasado na Arena MRV para a Data-Fifa, no dia 15, e o jogo do Castelão, pela 35ª rodada, pro dia 26.