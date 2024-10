Oito confrontos diretos de rivais podem ajudar o Ceará na luta pelo acesso? Veja análise

A 33ª rodada da Série B foi terrível para o Ceará, que perdeu seu jogo para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro, e viu adversários diretos vencerem na rodada - Novorizontino, Mirassol e Vila Nova - aumentando sua distância para o G4. Agora são 5 pontos de distância e o Vovô precisa tirar a diferença em 5 rodadas.

Com 51 pontos, o Vovô vai precisar de um aproveitamento altíssimo, entre 64 (4 vitórias e um empate) ou 66 pontos (5 vitórias). Chegar aos 63 pontos (com 4 vitórias e uma derrota) é praticamente impossível de subir.

Ao fim da partida contra o Santos, o técnico Léo Condé manteve a esperança no acesso e disse que os confrontos diretos podem ajudar o Vovô. Do líder Santos ao Coritiba (9º), são 9 clubes que ainda sonham com o acesso.

Legenda: Nove clubes estão na luta pelo acesso, com o Ceará estando 5 pontos do G4 restando 5 rodadas Foto: Reprodução / srgoool

Serão 9 confrontos diretos, sendo apenas um envolvendo o Ceará (contra o América Mineiro no Castelão pela 37ª rodada). Ou seja, se os adversários 'trocarem' pontos, o Vovô pode se beneficiar.

Confira a análise dos confrontos diretos:

As equipes que terão mais confrontos diretos são Santos, Sport e Operário: 3. Como o Santos é o líder com 59 pontos, e o Operário está atrás do Vovô na tabela (7º com 50), os dois podem ajudar o Ceará, pois ambos enfrentam o Sport (3º com 56).

O time paranaense tem uma particularidade nos confrontos diretos: além do Sport, o Fantasma enfrenta Novorizontino (2º com 57) e Mirassol (4º com 56), adversários que estão acima do Vovô.

O Ceará está 5 pontos do Mirassol e 6 do Novorizontino e vê-los tropeçam diante do Operário faria o Vovô se aproximar.

Para o Ceará, o ideal é que o Santos vença os 3 confrontos diretos: Vila Nova, Coritiba e Sport, assim como o Operário. Outro confronto direto importante é entre América x Sport em Belo Horizonte, na próxima segunda-feira. Caso o time pernamabucano fique 3 rodadas sem pontuar, pode virar um adversário alcançável. Isso, claro, contanto que o Ceará chegue aos 64 ou 66 pontos.

Veja todos os confrontos diretos

28/10 - 21:00

América-MG x Sport

01/11 - 19:00

Santos x Vila Nova

04/11 -18:30

Operário-PR x Sport

05/11 - 21:30

Mirassol x Coritiba

09/11

Novorizontino x Operário-PR

09/11

Coritiba x Santos

16/11

Operário-PR x Mirassol

16/11

Ceará x América-MG

24/11

Sport x Santos