No 1º jogo como titular substituindo Richard, Bruno Ferreira tem boa atuação: veja números

Bruno Ferreira não tinha uma missão fácil neste domingo (22), ao ser titular do Ceará na ausência de Richard, que rumpeu o tendão de Aquiles do tornozelo esquerdo e foi operado, voltando só no ano que vem. Bruno teria a chance de ser titular contra o Vila Nova/GO, no Castelão, diante da torcida, com o Vovô vindo de duas derrotas fora de casa e o sistema defensivo em xeque.

Ou seja, era muita responsabilidade para o goleiro, mas ele passou no teste. Ao longo dos 90 minutos e dos acréscimos, Bruno Ferreira deixou o nervosismo natural de lado, foi ganhando confiança e terminou bem o jogo. Além das defesas importantes, ele começou a jogada do gol de Pulga, sendo ágil em uma reposição de bola. Assim, ele foi um dos destaques na partida vencida pelo Ceará de goleada: 4 a 0.

Legenda: Bruno Ferreira foi um dos destaques do Ceará em goleada contra o Vila Nova Foto: Stephan Eilert/Ceará SC

Ações de Bruno Ferreira no jogo

Aos 31 minutos, Bruno teve sua primeira participação no jogo, defendendo finalização de Alesson, de longe, encaixando.

A primeira defesa para um goleiro é sempre muito importante em um jogo.

Aos 41, ele foi bem de soco em cobrança de escanteio de João Victor, afastando o perigo.

Na etapa final, logo aos 5 minutos, o goleiro do Vovô apareceu em uma cabeçada no chão, de Alesson. A defesa foi difícil.

Mas foi aos 12 do 2º tempo, a defesa mais difícil dele no jogo: Alesson cruzou na área, Emerson Urso finalizou de peito e o goleiro do Ceará defendeu no reflexo.

E na última finalização do Vila, com João Victor, Bruno Ferreira defendeu sem problemas.

Números do Sofáscore

Bruno Ferreira ganhou nota 8,1 do Sofáscore, menor apenas que a de Aylon (8,4). Veja os números dele:

Defesas: 4

Socos: 1

Assistência: 1

Defesas dentro da área: 2

Ações com a bola: 28

Bolas longas: 11

Cortes: 1

Condé elogia

O técnico Léo Condé elogiou o goleiro do Ceará após a partida, mostrando confiança nele:

“Na última partida, o Bruno entrou naquela fogueira, no decorrer do jogo. É sempre complicado, por mais que o atleta esteja preparado e, diga-se de passagem, muito bem preparado pelos profissionais que trabalham os goleiros do Ceará. Hoje teve uma atuação muito segura em todos os momentos do jogo, além de ter participado do quarto gol, de forma efetiva, achando o lançamento para o Pulga. Esperamos que ele possa terminar bem a competição”, disse o treinador do Ceará.