Fortaleza e Ceará podem se classificar antecipadamente para as semifinais do Cearense; veja cenários

Fortaleza e Ceará são os grandes favoritos ao título do Campeonato Cearense e almejam uma vaga direta nas semifinais do certame, sem precisar jogar duas partidas das quartas de finais. E para isso, ambos precisam ficar na 1ª colocação de seus grupos após 5 rodadas. E restando duas para o fim, os dois são líderes e podem garantir vaga matemática já ao fim da 4ª rodada. Mas só um deles, garantindo emoção para o Clássico-Rei do dia 17, na rodada final.

Veja classificação do Cearense

Legenda: Confira a tabela da 3ª rodada do Campeonato Cearense. Foto: Divulgação

Veja cenários:

Fortaleza classificado:

Líder do Grupo A com 9 pontos, o Leão disputa a liderança com Maracanã (7 pontos) e Floresta (6). Para garantir matematicamente a classificação após a 4ª rodada, o Fortaleza terá que vencer o Clássico das Cores e torcer para que Maracanã e Floresta não vençam seus jogos:

Maracanã x Iguatu - 07/02 - 19h - Municipal Almir Dutra

Ferroviário x Fortaleza - 07/02 - 20h30 - Presidente Vargas

Floresta x Barbalha - 09/02 - 20h - Presidente Vargas

Legenda: Para garantir classificação antecipada após a 4ª rodada, o Fortaleza terá que vencer o Clássico das Cores e torcer para que Maracanã e Floresta não vençam seus jogos Foto: Reprodução / srgoool.com.br



Ceará classificado:

Líder do Grupo B com 7 pontos, o Vovô disputa a liderança com Iguatu (6 pontos) e Ferroviário (6). Para garantir matematicamente a classificação após a 4ª rodada, o Alvinegro terá que vencer o Caucaia e torcer para que Iguatu e Ferroviário não vençam seus jogos:

Maracanã x Iguatu - 07/02 - 19h - Municipal Almir Dutra

Ferroviário x Fortaleza - 07/02 - 20h30 - Presidente Vargas

Ceará x Caucaia - 08/02 - 20h30 - Castelão - Fortaleza

Legenda: Se o Ceará vencer o Caucaia na quinta-feira, e Ferroviário e Iguatu perderem seus jogos, o Vovô estará classificado para as semifinais do Campeonato Cearense Foto: Reprodução / srgoool.com.br

Só um deles se classifica

A curiosidade sobre as classificações antecipadas de Fortaleza e Ceará após a 4ª rodada é que só um deles conseguirá. Não há a possibilidade de os dois garantirem vaga juntos por causa de um confronto: Maracanã x Iguatu.

O Maracanã é rival direto do Leão, e o Iguatu do Vozão. Se houver um vencedor no confronto, se manterá na luta até a última rodada mesmo que os gigantes da capital vençam. Para o Iguatu, um empate também serve, já que ficaria com 7 pontos e o Ceará com 10.

Ou seja, o Clássico-Rei no dia 17 pela última rodada será importante para Leão ou Vovô para um deles confirmar a 1ª colocação.

