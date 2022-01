Ferroviário consegue primeira vitória e se anima por liderança do Estadual

A 1ª Fase do Campeonato Cearense tem apenas 3 rodadas disputadas, mas já dá pra ter uma noção de quem está mais arrumado e tende a lutar pela liderança ao fim das 14 rodadas. O líder da 1ª Fase tem vaga na Copa do Brasil de 2023, grande objetivo dos 8 clubes que jogam a fase inicial.

Antes das estreias, o Ferroviário era o favorito natural, pela tradição e elenco. E depois de dois empates frustrantes, o Ferrão venceu a primeira, diante do Atlético no sábado, encostando nas duas surpresas do Estadual: Maracanã e Caucaia.

A equipe de Anderson Batatais tem muita margem para evolução. O sistema defensivo é forte, herança da partipação na Série C do Brasileiro, e o ataque tem a qualidade de Edson Cariús, Wendson e Gabriel Silva.

Disputa

O Ferrão tem 5 pontos e está em 4º, com o Alvianil e a Raposa Metropolitana estando empatados com 7 e o Pacajus com 6.

Acredito que o título da 1ª Fase estará entre 4 clubes, que também automaticamente se tornam favoritos para as 4 vagas de classificação.

Vale lembrar que os 4 primeiros avançam, com os dois melhores indo direto para as semifinais e os outros dois enfrentando Ceará ou Fortaleza. E exceto o Ferroviário, que já tem a disputa da Série C do Brasileiro garantida, as vagas na Série D do Brasileiro podem ser definidas já na 1ª Fase com a vaga direta na semifinal para o trio.

Mesmo ainda faltando 11 rodadas, o quarteto mostrou virtudes, como solidez defensiva e um bom ataque.

Decepções

Tudo que outros 3 clubes não mostram ainda: Iguatu, Atlético e Icasa, que em outros anos fizeram um bom estadual, somam apenas 1 ponto em 3 jogos. Se nada de extraordinário acontecer, o trio estará fadado a lutar contra o rebaixamento - os dois últimos caem - com apenas o Crato (com 4 pontos) mostrando alguma qualidade para ameaçar os 4 primeiros colocados hoje.