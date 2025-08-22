Em que Vovô e Leão podem ganhar com apenas a Série A no calendário e 10 clubes com foco dividido?
Ceará e Fortaleza estão entre os 10 clubes que tem apenas a Série A do Brasileiro no calendário, enquanto outros 10 estão em duas ou mais competições
Ceará e Fortaleza terão foco exclusivo na Série A do Campeonato Brasileiro após eliminações no meio de semana. O Alvinegro foi caiu na Copa do Nordeste e o Tricolor na Libertadores.
Para ambos, será a oportunidade de ter mais espaço no calendário para recuperar jogadores, treinar e evitar um desgaste de longas viagens.
Além de Vovô e Leão, outros 8 clubes sõ jogarão a Série A até o fim do ano:
- Mirassol,
- Bragantino
- Internacional
- Grêmio
- Santos
- Juventude
- Vitória
- Sport
Mas outros clubes não terão este beneficio e terão um calendário mais pesado, o que pode beneficiar Vovô e Leão. São 10 clubes que estão em duas ou três competições, incluindo a Série A.
Três competições: 3 clubes
- Bahia (Série A, Copa do Nordeste e Copa do Brasil)
- Atlético-MG (Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana)
- Fluminense (Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana)
Duas competições: 7 clubes
- São Paulo (Série A e Libertadores)
- Palmeiras (Série A e Libertadores)
- Flamengo (Série A e Libertadores)
- Cruzeiro (Série A e Copa do Brasil)
- Corinthians (Série A e Copa do Brasil)
- Vasco (Série A e Copa do Brasil)
- Botafogo (Série A e Copa do Brasil)
Datas que podem impactar em jogos de Ceará e Fortaleza:
Cinco jogos de Ceará e Fortaleza na Série A podem ser impactados com foco dividido dos adversários, caso estes clubes avançem.
Mas em 17 datas, estes 10 clubes da Série A estarão em campo e podem ter cansaço acumulado e também beneficiar Vovô e Leão.
Enquanto Vozão e Leão farão apenas 19 jogos até o fim do ano, times como Atlético/MG e Fluminense podem fazer 31.
Copa do Brasil
Quartas: 27/08 e 11/09
*Ceará visita o Vasco no dia 14/09, logo após confronto do Cruzmaltino contra o Botafogo quartas da Copa do Brasil
Semifinais: 5/10 e 19/10
*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.
Finais: 2/11 e 9/11
Ceará recebe o Botafogo no dia 05/11, dias depois do jogo de ida
Fortaleza visita o Cruzeiro no dia 05/11, dias depois do jogo de ida
Se a final da Copa do Brasil for entre Botafogo x Cruzeiro, os times cearenses podem se beneficiar do foco dividido.
Sul-Americana
Quartas: 16/09 e 23/09
*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.
Semifinal: 21/10 e 28/10
*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.
Final: 22/11
*O Ceará enfrenta o Atlético/MG no dia 19/11 pela Série A. Caso o Galo esteja na final da Sul-Americana, pode ter foco dividido antes de enfrentar o time cearense
Libertadores
Quartas: 17/09 e 24/09
*Fortaleza visita o Palmeiras no dia 21/09, entre os dois jogos das quartas da Libertadores do time paulista contra o River Plate
Semifinal: 22/10 e 29/10
*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.
Final: 29/11
*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.