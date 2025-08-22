Em que Vovô e Leão podem ganhar com apenas a Série A no calendário e 10 clubes com foco dividido?

Ceará e Fortaleza terão foco exclusivo na Série A do Campeonato Brasileiro após eliminações no meio de semana. O Alvinegro foi caiu na Copa do Nordeste e o Tricolor na Libertadores.

Para ambos, será a oportunidade de ter mais espaço no calendário para recuperar jogadores, treinar e evitar um desgaste de longas viagens.

Além de Vovô e Leão, outros 8 clubes sõ jogarão a Série A até o fim do ano:

Mirassol,

Bragantino

Internacional

Grêmio

Santos

Juventude

Vitória

Sport

Mas outros clubes não terão este beneficio e terão um calendário mais pesado, o que pode beneficiar Vovô e Leão. São 10 clubes que estão em duas ou três competições, incluindo a Série A.

Três competições: 3 clubes

Bahia (Série A, Copa do Nordeste e Copa do Brasil)

Atlético-MG (Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana)

Fluminense (Série A, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana)

Duas competições: 7 clubes

São Paulo (Série A e Libertadores)

Palmeiras (Série A e Libertadores)

Flamengo (Série A e Libertadores)

Cruzeiro (Série A e Copa do Brasil)

Corinthians (Série A e Copa do Brasil)

Vasco (Série A e Copa do Brasil)

Botafogo (Série A e Copa do Brasil)

Datas que podem impactar em jogos de Ceará e Fortaleza:

Cinco jogos de Ceará e Fortaleza na Série A podem ser impactados com foco dividido dos adversários, caso estes clubes avançem.

Mas em 17 datas, estes 10 clubes da Série A estarão em campo e podem ter cansaço acumulado e também beneficiar Vovô e Leão.

Enquanto Vozão e Leão farão apenas 19 jogos até o fim do ano, times como Atlético/MG e Fluminense podem fazer 31.

Copa do Brasil

Quartas: 27/08 e 11/09

*Ceará visita o Vasco no dia 14/09, logo após confronto do Cruzmaltino contra o Botafogo quartas da Copa do Brasil

Semifinais: 5/10 e 19/10

*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.

Finais: 2/11 e 9/11

Ceará recebe o Botafogo no dia 05/11, dias depois do jogo de ida

Fortaleza visita o Cruzeiro no dia 05/11, dias depois do jogo de ida

Se a final da Copa do Brasil for entre Botafogo x Cruzeiro, os times cearenses podem se beneficiar do foco dividido.

Sul-Americana

Quartas: 16/09 e 23/09

*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.

Semifinal: 21/10 e 28/10

*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.

Final: 22/11

*O Ceará enfrenta o Atlético/MG no dia 19/11 pela Série A. Caso o Galo esteja na final da Sul-Americana, pode ter foco dividido antes de enfrentar o time cearense

Libertadores

Quartas: 17/09 e 24/09

*Fortaleza visita o Palmeiras no dia 21/09, entre os dois jogos das quartas da Libertadores do time paulista contra o River Plate

Semifinal: 22/10 e 29/10

*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.

Final: 29/11

*Sem jogos de Ceará e Fortaleza que impactem.