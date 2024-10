Distância do Ceará para o G4 volta a ser de 5 pontos ao fim da 34ª rodada: Veja análise

O desfecho da 34ª rodada da Série B não foi bom para o Ceará. Nesta terça-feira (29), o Novorizontino venceu o Guarani de Campinas por 2 a 0 no Brinco de Ouro da Princesa, e subiu para a vice-liderança da Série B com 60 pontos. Com o resultado, a distância do Ceará para o G4 voltou a ser de 5 pontos.

A vitória do Vovô contra o Paysandu tinha diminuido provisoriamente para 3 de diferença, mas o Novorizontino venceu e recolocou o Mirassol na 4º colocação, com 59. O Alvinegro fica com 54.

Legenda: A vitória do Novorizontino nesta terça-feira, no fechamento da rodada foi muito ruim para o Ceará Foto: @ozzair_junior / Novorizontino

Dos adversários diretos do Vovô, dois foram derrotados: Sport (3º com 59, derrotado pelo América) e Vila Nova (6º com 52, derrotado pelo Avaí).

Dos que estão no G4, Santos (1º com 62), Novorizontino (2º com 60), e Mirassol (4º com 59), venceram. Já outros 3 rivais diretos que estão atrás, também venceram: América/MG (7º com 52), Goiás (8º com 51) e Coritiba (9º com 50.

Nova chance

O Alvinegro terá nova chance de reduzir a distância para o G4 na 35ª rodada. O Vozão recebe o Avaí no Castelão no domingo (3), às 18h30.

Para que o Vovô se aproxime do G4 - pode reduzir a distância para 2 pontos - Sport ou Mirassol precisam perder - ou para 3 pontos - se só o Novorizontino perder.

Para as pretensões alvinegras, o que não pode acontecer é seus adversários diretos vencerem, pois o Vovô teria que tirar 5 pontos em apenas 3 rodadas restantes.

A pontuação na luta pelo acesso está acima da média histórica, que é de 63 pontos. O aproveitamento dos 4 primeiros está alto, o que obriga o Vovô a vencer os 4 jogos restantes para sonhar com o acesso. O Alvinegro pode chegar aos 66 pontos se vencer as quatro restantes, mas nem se chegar à pontuação, é garantido o acesso, pelo aproveitamento alto dos rivais.

O Vovô tem que fazer a parte dele, e mais do que nunca ligar o 'secador'.

Confira os outros jogos da 35ª rodada que interessam ao Ceará:

02/11 - 16h30

Santos x Vila Nova

02/11 - 17:00

Goiás x Guarani

02/11 - 17:00

Chapecoense x Novorizontino

04/11 -19:00

Operário-PR x Sport

05/11 - 19:00

Amazonas x América-MG

05/11 - 21:30

Mirassol x Coritiba