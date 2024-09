Disputa pelo acesso acirra restando 10 rodadas da Série B; Veja análise do Ceará e seus rivais

Restam 10 rodadas para o fim da Série B e a luta pelo acesso está cada vez mais acirrada. São 9 clubes com chances reais de acesso, entre eles o Ceará, que está em 7º na tabela. Os 9 candidatos ao acesso são: Novorizontino, Santos, Sport, Mirassol, Vila Nova, América/MG, Ceará, Coritiba e Avaí. O critério para determinar os postulantes no momento pela Série A foi a proximidade do G4, ou ter uma distância de no mínimo 6 pontos para o 4º colocado.

Serão 5 jogos em casa e 5 fora para cada equipe. Veja jogos de todos os candidatos ao acesso e do que o Ceará precisa para chegar na Série A.

1º) Novorizontino (51 pontos)

Chance de acesso*: (89,1%)

Pontos como mandante: 29 (5º)

Pontos como visitante: 22 (2º)

Confrontos diretos: 3

*De acordo com o departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Faltam apenas 12 pontos em 10 rodadas para o Novorizontino chegar aos 63, média histórica de acesso. O time é competitivo, bem treinado e joga bem dentro e fora de casa.O time tem apenas 3 confrontos diretos, o que é uma vantagem, pois enfrentará 7 adversários do meio ou parte debaixo da tabela.

Jogos:

(C) Ponte Preta

(F) Amazonas

(C) Sport

(F) Mirassol

(C) Avaí

(F) Chapecoense

(F) Guarani

(C) Operário

(C) Paysandu

(F) Goiás

2º) Santos (50 pontos)

Chance de acesso: (79,6%)

Pontos como mandante: 28 (6º)

Pontos como visitante: 22 (1º)

Confrontos diretos: 5

A campanha do Santos é parecida com a do Novorizontino, mas a equipe tem mais confrontos diretos. O time já jogou melhor ao longo da Série B e a torcida tem feito muita pressão na Vila Belmiro pelas atuações medianas. Mas como o time divide bem os pontos dentro e fora de casa, deve somar mais que os 13 pontos mínimos necessários para o acesso..

Jogos:

(C) Operário

(F) Goiás

(C) Mirassol

(F) Chapecoense

(C) Ceará

(F) Ituano

(C) Vila Nova

(F) Coritiba

(C) CRB

(F) Sport

3º) Sport (46 pontos)

Chance de acesso: (62,1%)

Pontos como mandante: 26 (10º)

Pontos como visitante: 20 (3º)

Confrontos diretos: 5

O Sport entrou no G4 após a chegada do técnico Pepa e tem um trunfo na manga: um jogo a menos, contra o Operário em casa. É o único na briga pelo acesso que tem um jogo a menos e pode fazer toda a diferença. A campanha como visitante é boa, 3º melhor e pode ajudar. Outro fator importante é são os confrontos diretos pelo acesso: serão 5, sendo 3 nas próximas rodadas.

Jogos:

(F) Mirassol

(C) Ceará

(F) Novorizontino

(C) Botafogo-SP

(C) Guarani

(F) América Mineiro

(F) Operário

(C) Chapecoense

(F) Ponte Preta

(C) Santos

(C) Operário (jogo atrasado da 16ª rodada ainda sem data)

4º) Mirassol (46 pontos)

Chances de acesso: (49,2%)

Pontos como mandante: 30 (4º)

Pontos como visitante: 16 (5º)

Confrontos diretos: 6

O Mirassol vem caindo de rendimento nas últimas rodadas, mas se recuperou ao ganhar do Goiás fora. Tem dois jogos em casa contra adversários diretos seguidos, dos 6 que tem até o fim da Série B. A tendência é de uma briga pelo acesso ponto a ponto com Sport, Vila Nova, América e Ceará.

Jogos:

(C) Sport

(C) Vila Nova

(F) Santos

(C) Novorizontino

(F) CRB

(C) Ponte Preta

(C) Coritiba

(F) Avaí

(F) Operário

(C) Chapecoense

5º) Vila Nova/GO (45 pontos)

Chances de acesso: (54,8%)

Pontos como mandante: 36 (1º)

Pontos como visitante: 9 (15º)

Confrontos diretos: 4

O Vila também tem caído de rendimento e por mais que seja muito forte em casa - é o melhor mandante - o desempenho como visitante é muito ruim (15º). Só os pontos em casa não serão suficientes para subir e a equipe terá que melhorar como visitante. Mas deve brigar pelo acesso ponto a ponto com Sport, Mirassol, América e Ceará.

Jogos:

(C) Botafogo-SP

(F) Mirassol

(F) Goiás

(C) Coritiba

(C) Amazonas

(F) Avaí

(F) Santos

(C) Ponte Preta

(C) Ituano

(F) Paysandu

6º) América/MG (44 pontos)

Chances de acesso: (25,4%).

Pontos como mandante: 32 (2º)

Pontos como visitante: 12 (11º)

Confrontos diretos: 4

O Coelho vem crescendo no comando de Lisca e chega forte na luta pelo acesso. É um mandante forte, mas assim como o Vila Nova, precisa melhorar como visitante. A diferença é que tem mais investimento, tradição e camisa que o time goiano.

Jogos:

(F) CRB

(C) Coritiba

(F) Avaí

(C) Goiás

(F) Operário

(C) Sport

(F) Amazonas

(C) Ituano

(F) Ceará

(C) Brusque

7º) Ceará (42 pontos)

Chances de acesso: (16,7%)

Pontos como mandante: 30 (3º)

Pontos como visitante: 12 (8º)

Confrontos diretos: 4

O Ceará precisará de uma arrancada para subir para a Série A. Dos 10 jogos, precisará vencer 7 para chegar aos 63 pontos. Muito forte como mandante, é o 3º melhor, e com melhor ataque da Série B, com 45 gols, o Vovô tem potencial para uma campanha perfeita em casa (100% de aproveitamento), mas terá que melhorar o desempenho fora, já que é apenas o 8º melhor visitante. O alento dos confrontos fora de casa são que 3 deles diante de times da parte debaixo da tabela: Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani. Se embalar e melhorar o desempenho fora, pode chegar lá e brigar pelo acesso ponto a ponto com Sport, Mirassol, América e Vila Nova.

Jogos:

(C) Brusque

(F) Sport

(C) Ponte Preta

(F) Ituano

(F) Santos

(C) Paysandu

(C) Avaí

(F) Botafogo-SP

(C) América Mineiro

(F) Guarani

Legenda: O Ceará conquistou 30 pontos como mandante na Série B e tem o melhor ataque da competição com 45 gols Foto: DAVI ROCHA / SVM

8º) Coritiba (40 pontos)

Chance de acesso: (5,4%)

Pontos como mandante: 28 (7º)

Pontos como visitante: 12 (9º)

Confrontos diretos: 4

Jogos:

(C) Goiás

(F) América Mineiro

(C) Amazonas

(F) Vila Nova

(F) Paysandu

(C) CRB

(F) Mirassol

(C) Santos

(F) Chapecoense

(C) Botafogo-SP

O Coritiba precisará de uma grande reação para subir. São 8 vitórias em 10 jogos e as chances hoje são pequenas e dependerá da queda de rendimento dos adversários e ter 100% nos confrontos diretos. A equipe é irregular fora de casa e precisará mudar o aproveitamento.

9º) Avaí (40 pontos)

Chance de acesso: (5,1%)

Pontos como mandante: 24 (12º)

Pontos como visitante: 16 (4º)

Confrontos diretos: 5

A situação do Avaí é semelhante a do Coritiba. A diferença é que terá um confronto direto a mais. A equipe é forte como visitante, mas em casa não consegue se impor. Será um complicador..

Jogos:

(F) Guarani

(C) Brusque

(C) América Mineiro

(F) Amazonas

(F) Novorizontino

(C) Vila Nova

(F) Ceará

(C) Mirassol

(F) Botafogo-SP

(C) Ponte Preta