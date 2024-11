Diferença do Ceará para o G4 cai para 2 pontos após derrota do Sport; veja análise

Depois de vencer o Avaí por 2 a 0 no domingo no Castelão e chegar aos 57 pontos, o Ceará precisava secar os adversários na sequência da 35ª rodada para que a distância para o G4 diminuísse. Antes da rodada era de 5 pontos, ficou provisoriamente em 2 pontos após a vitória, mas faltavam os jogos de Sport e Mirassol para saber a real distância. Se ficaria em 2 pontos, ou iria para 3 ou 5.

E logo na primeira 'secada', a distância caiu para 2 pontos, com o Sport perdendo de virada para o Operário/PR por 2 a 1 na noite desta segunda-feira (4), em Ponta Grossa (PR).

Com o resultado, o Sport ficou com 59 pontos, e o Vovô com 57. Ou seja, o Alvinegro está em 5º, mas a 2 pontos do 3º colocado. O Mirassol, é o 4º e joga amanhã, mas independente do resultado dele, a distância real do Ceará para o G4 é de 2 pontos.

Legenda: O Ceará colou no G4 da Série B, já que está a 2 pontos do Sport com o mesmo número de jogos Foto: Reprodução / srgoool

Virada do 'Fantasma'

Titi Ortíz abriu o placar para o Sport, mas foi expulso na comemoração após subir no alambrado. Ai o Fantasma pressionou e virou no 2º tempo com gols de Boschilia e Vinícius Diniz.

A vitória do Operário é importante também para que ele se mantenha com chances de acesso - é o 7º com 53 - já que ele enfrenta o Mirassol na penúltima rodada e pode continuar sendo um "aliado" do Vovô.

Mirassol joga amanhã

Amanhã, o 4º colocado Mirassol entra em campo, contra o Coritiba jogando em São Paulo, e ele também tem 59 pontos. Se o time paulista pontuar, ultrapassa o Sport na tabela, o deixando em 4º.

Legenda: Ceará segue vivo na luta pelo acesso após vitória e tropeço do Sport Foto: LC MOREIRA / SVM

Melhor cenário para o Vovô

Para o Vovô, o ideal seria outro tropeço, para que dois times fiquem na alça de mira, ou seja, alcançáveis pelo Ceará.

Este é o cenário ideal, já que o Ceará ficaria 2 pontos de dois adversários diretos: Mirassol e Sport.

Restando 3 rodadas para o fim da Série B, tudo que o Ceará precisava era de uma rodada positiva, reduzindo a distância para o G4. Antes da 35ª rodada, a distância era de 5 pontos, considerada pesada para tirar. Agora, caindo para 2 pontos, é bem mais factível acreditar que é possível chegar no G4, o que pode acontecer já na próxima rodada.

Veja jogos que faltam para o Ceará e seus adversários diretos

Ceará (57 pontos, 3 jogos a fazer)

(F) Botafogo-SP - 12/11 - 21h30

(C) América Mineiro - 17/11 - 18h30

(F) Guarani - 24/11 - a definir

Sport (59 pontos, 3 jogos a fazer)

(C) Chapecoense - 10/11 - 18h

(F) Ponte Preta - 16/11 - 21h

(C) Santos - 24/11 - a definir

Mirassol (59 pontos, 4 jogos a fazer)

(C) Coritiba - 05/11 - 21h30

(F) Avaí - 09/11 - 17h

(F) Operário - 15/11 - 16h

(C) Chapecoense - 24/11 - a definir