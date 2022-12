Copa do Mundo Dia #20: Brasil tem dura eliminação e Argentina avança

O 20º dia da Copa do Mundo prometia ser histórico. Afinal, Brasil e Argentina estariam em campo e um confronto entre eles nas semifinais da Copa do Mundo do Catar era uma realidade e projetado por muita gente. Mas a Seleção Brasileira não fez sua parte e foi eliminada pela Croácia de forma surpreendente, com apenas os argentinos avançando, ao eliminar a Holanda.

A frustração pela eliminação da Seleção Brasileira é gigantesca. Do tamanho do favoritismo que tinha diante da Croácia. Mas o Brasil não jogou bem, não encaixou seu jogo e após abrir o placar na prorrogação, colocou tudo a perder ao sofrer um gol de contra ataque faltando 5 minutos para o fim do jogo. Resultado, empate em 1 a 1 e vaga decidida dos pênaltis.

Estava claro que psicologicamente a Croácia estaria mais forte para as penalidades e leve para a disputa. Deu no que deu. Brasil eliminado.

Outra eliminação

A 2ª eliminação seguida em uma quarta de final de Copa é aquém do poderio e da tradição do Brasil. Cair para a Bélgica em 2018 e agora para a Croácia é frustrante e em ambas o técnico Tite falhou na leitura do jogo, com time brasileiro não achando variações táticas para superar o adversário.

Legenda: O técnico Tite amargou a segunda eliminação com a Seleção Brasileira em quartas de final de Copa Foto: GABRIEL BOUYS / AFP

A passagem de Tite se encerra após a eliminação e fica o sentimento de frustração, maior que em 2018. Não só pelo adversário - a Bélgica era mais forte - mas a Seleção Brasileira tinha mais potencial do que a da Copa da Rússia. O time poderia ir mais longe e falhou.

O balanço do Brasil na Copa é frustrante. De bom futebol, só o 2º tempo contra a Sérvia, e o 1º tempo contra a frágil Coreia do Sul. Muito pouco.

Agora é começar um novo ciclo, com um novo treinador e pensar em 2026.

Enquanto a Argentina...

Se o Brasil ficou fora, a Argentina passou. E não foi fácil. Pareceu ser fácil quando o time de Messi abriu 2 a 0. E como o astro argentino jogou. O passe para o gol de Molina foi sensacional, de gênio. E no segundo gol, Messi chamou a responsabilidade e marcou de pênalti.

Legenda: Com uma grande atuação, Messi comandou a classificação da Argentina contra a Holanda Foto: Divulgação / Seleção Argentina

Só que a Holanda reagiu e empatou após a entrada do grandalhão Weghorst, com dois gols dele, sendo um nos acréscimos do jogo.

O jogo foi para a prorrogação, com a Argentina perdendo chances claras de marcar seu gol, mas a decisão foi para os pênaltis.

E Messi chamou a responsabilidade outra vez, abrindo a série pra Argentina e incendiando o time, que correspondeu, principalmente Emiliano Martinez, que defendeu dois pênaltis, classificando a Albiceleste.

Assim, a Argentina avançou e enfrentará a Croácia, sendo "favoritaça" para chegar na final da Copa. E o adversário? Seja França, Portugal ou Inglaterra, seria uma grande final (apesar da ausência do Brasil)...