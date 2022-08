Confira os cenários para Floresta e Atlético na luta pela permanência na Série C

No último fim de semana foi disputada a penúltima rodada da 1ª Fase da Série C, com um dos representantes cearenses sendo rebaixado: o Ferroviário, que perdeu para o Volta Redonda/RJ no domingo e caiu com uma rodada de antecedência. Mas outros dois - Floresta e Atlético - ainda podem permanecer na Série C após a última rodada no dia 13.

Os dois clubes cearenses estão junto com Confiança e Brasil de Pelotas na luta contra o rebaixamento. Tanto os dois cearenses podem escapar juntos, caindo Confiança e Brasil, quanto podem cair juntos.

Legenda: No último domingo, o Floresta empatou com o Campinense no PV e se mantém ameaçado de rebaixamento na Série C Foto: Ronaldo Oliveira / Floresta EC

O Verdão é o primeiro time fora do Z-4 com 20 pontos e enfrenta o Paysandu, às 17 horas na Curuzu. O Papão é o vice-líder com 33 pontos e já está classificado para a 2ª Fase.



Já o Atlético, visita o Confiança no sábado (13), às 17 horas, no Batistão. Com 19 pontos, a Àguia abre o Z4 com 19 pontos, mas enfrentará um adversário direto: o Dragão é o 15º com 20 pontos.

Confira os cenários para Floresta e Atlético na última rodada da Série C

Floresta

Com Vitória

Se o Verdão vencer, chega aos 23 pontos e se mantém na Série C sem depender de outros resultados

Empate

Se o Floresta empatar, se mantém na Série C com 21 pontos devido ao confronto entr Confiança e Atlético Cearense

Com derrota

Se o Lobo perder para o Paysandu, continuará com 20 pontos e precisará torcer que o Brasil de Pelotas não vença o Vitória no Barradão.



Atlético Cearense

Com Vitória

Se o Atlético vencer Confiança, chega aos 22 pontos e se mantém na Série C sem depender de outros resultados, já que ultrapassará o time sergipano na tabela.

Empate

Se o Rubro-Negro empatar, estará rebaixado para Série D caso o Floresta não seja goleado por 9 gols de diferença par ao Paysandu.

Com derrota

Se o Atlético perder, se manterá com 19 pontos e será rebaixado.