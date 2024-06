Com o Atlético embalado, veja como estão os clubes cearenses na Série D após 9 rodadas

Atlético, Iguatu e Maracanã são os representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro e entraram em campo no último domingo (17), pela 9ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Os três clubes Grupo A3 e buscam uma vaga no G4 para avançar de fase.

E o grande destaque cearense na Série D é o Atlético. A Águia da Precabura vem de 4 vitórias seguidas e assumiu a vice-liderança no A3, com 15 pontos, ultrapassando o Iguatu nos critérios de desempate.

Águia embalada

A equipe do técnico Jazon Vieira conquistou sua 4ª vitória seguida ao bater o Sousa/PB por 2 a 0 no estádio Domingão, em Horizonte, com gols de Ari e Alan Fabrício.

A sequência da Águia começou na 6º rodada ao vencer o mesmo Sousa/PB por 3 a 2 fora de casa, venceu o Santa Cruz/RN por 2x0 no Domingão, outra vitória contra o time potiguar por 2 a 1 fora de casa.

Legenda: O Atlético Cearense está no G4 da Série D, na 2º colocação do Grupo A3 Foto: Kauan Ferreira / FC Atlético

Também no domingo, o Iguatu empatou sem gols com o Potiguar de Mossoró no estádio Edgarzão. O Azulão está em 3º com 15 pontos e se mantém com chances de classificação. A campanha era consistente com Washington Luis, e continua após a chegada de Flávio Araújo.

Legenda: O Iguatu empatou fora de casa e se mantém no G4 da Série D Foto: João Marcos Lima | ADI

Já o Maracanã, voltou a vencer após 6 rodadas de jejum. O time de Maracanaú bateu o Santa Cruz/RN por 2 a 1 de virada, com gols de Guilherme e Igor Potiguar, este aos 49 do 2º tempo. O time está em 7º com 8 pontos, mas ainda está longe do G4, que tem o América/RN com 13 pontos em 4º.

Veja Classificação do Grupo A3 da Série D

Legenda: Veja a Classificação da Série D após 9 rodadas Foto: Reprodução / CBF

Disputa pelo G4 acirrada

Restam 5 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série D e 3 vagas no G4 do Grupo A3 estão muito disputadas. Uma já é do Treze/PB, que lidera com 23 pontos.

No mais, 5 clubes disputam as 3 vagas restantes: Atlético (15), Iguatu (15), América/RN (13), Santa Cruz/RN (12) e Sousa/PB (11). O Maracanã está 5 do G4 e precisa de uma arrancada para se classificar. Já o Potiguar de Mossoró tem 4 pontos e está virtualmente eliminado.

Nas 5 rodadas restantes, terão 3 confrontos entre clubes cearenses: Iguatu x Maracanã, Maracanã x Atlético e Atlético x Iguatu.

Quanto a classificação dos cearenses, Atlético e Iguatu tem 3 pontos de vantagem para o Santa Cruz/RN e 4 para o Sousa/PB, adversários mais próximos pelo G4.

Para o Iguatu, um trunfo é tabela, com 3 jogos em casa dos cinco que terá. Já a Àguia, só terá 2 jogos em casa, mas um como visitante é contra o Maracanã.

PRÓXIMOS JOGOS DOS CEARENSES:

10ª RODADA

20/06 - 20h - Amigão

Treze x Atlético

26/06 - 19h - Morenão

Iguatu x Maracanã