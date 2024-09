Ceará pode voltar ao G4 ao fim da 25ª rodada: veja combinação

Em 6º lugar na Série B, o Ceará pode retornar ao G4 ao fim da 25ª rodada. Com 36 pontos, o Vozão está atrás de Avaí (5º com 37) e Vila Nova/GO (4º com 39), Santos (3º com 40), Mirassol (2º com 42) e Novorizontino (1º com 43).

Pela pontuação, o Vovô tem dois adversários 'ultrapassáveis': Avai e Vila Nova/GO. Se o Alvinegro superar os dois, chegará ao G4.

Se o Vovô vencer o Operário/PR, no domingo (8), às 16 horas no Castelão, chegar aos 39 pontos e pode entrar no G4:

Veja combinação:

Vitória do Ceará + Derrota do Vila Nova/GO + empate do Avaí

Legenda: Ceará pode voltar ao G4 caso vença o Operário e conte com tropeços de Vila Nova/GO e Avaí Foto: Reprodução / srgoool

Melhor cenário:

Se o Vovô vencer e contar com tropeços dos times que estão no G4, pode ficar 4 pontos da liderança. E pensando em adversários diretos, que vai até o 9º lugar, o Coritiba, tropeços de Goiás e América são importantes.

Melhores resultados

Vila Nova x CRB (Derrota do Vila)

Ituano x Mirassol (Derrota do Mirassol)

Brusque x Santos (Derrota do Santos)

Avaí x Sport (empate)

América Mineiro x Guarani/SP (empate)

Coritiba x Novorizontino (Vitória do Coritiba)

Botafogo x Goiás (Derrota do Goiás)