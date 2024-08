Ceará marcou em 9 dos 10 jogos com Condé e aumentou sua média de gols na Série B

O Ceará está reagindo na Série B e se aproximou do G4 após duas vitórias seguidas. Agora, o Vovô é o 5º colocado com 35 pontos, quatro do Vila Nova/GO, time que abre a zona de acesso, com 39.

E muito dessa reação aconteceu pelo crescimento ofensivo da equipe sob o comando do técnico Léo Condé. Dos 10 jogos comandados por ele, o Vovô marcou gols em 9. Curiosamente, o Alvinegro só não marcou com Condé na estreia dele, contra o Santos, na derrota por 1 a 0 no Castelão.

No mais, o Ceará balançou as redes em todos os jogos: Botafogo/SP (4 gols), América/MG (2), Guarani/SP (3), Goiás (1), Mirassol (1), CRB (2) e Novorizontino (1).

Legenda: Saulo e Pulga formam o ataque do Ceará ao lado de Aylon Foto: KID JUNIOR / SVM

Média de gols

Com o crescimento do ataque, a média de gols da equipe na Série B também aumentou. O Vovô foi dirigido em 10 jogos pelo novo treinador, com 16 gols marcados, média de 1,6 por partida.

Com os gols marcados, o Vovô se tornou o melhor ataque da Série B, com 36 gols marcados.

Com Mancini, em 12 rodadas da Série B, o Ceará marcou 17, média d 1,4.

Ataque efetivo

A efetividade do ataque do Ceará também chama a atenção, pelos gols dos atacantes. Os jogadores do setor marcaram nos últimos 7 jogos.

Erick Pulga, Saulo e Aylon marcaram contra o Botafogo/SP

Aylon e Erick Pulga marcaram contra o Guarani/SP

Aylon fez contra o Goiás

Aylon fez contra o Mirassol

Aylon e Erick Pulga fizeram contra o CRB

Saulo Mineiro fez contra o Novorizontino

Na vitória contra o Avaí o gol foi de David Ricardo e na derrota para o Paysandu foi de Rafael Ramos.