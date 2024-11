Ceará de olho: De 18 edições de Pontos Corridos, em 14 delas o G4 se manteve na última rodada

Restando uma rodada para o fim da Série B, o Ceará está no G4, em 4º com 63 pontos e só depende dele para voltar para a Série A. O Vozão enfrenta o Guarani, em Campinas, no dia 24, às 18h30 e se vencer, estará na Série A sem depender de outros resultados.

Estão no G4: Santos, Mirassol, Novorizontino e Ceará. O Sport, é o único fora do G4 ainda com chances de acesso.

Legenda: Com a vitória, o Vozão está no G4 para a última rodada e só depende de sí para subir para a Série A Foto: Reprodução / srgoool

Os cenários para o acesso do Vozão:

1) Com vitória

Se o Ceará vencer o Guarani, chega a 66 pontos e estará na Série A em 2025

2) Com empate

Se o Vozão empatar, chega a 64 e precisará torcer para que um dos 3 adversários tropece - Mirassol (derrota), Novorizontino (derrota) ou Sport (empate) - para estar na Série A em 2025.

3) Com derrota

Se o Ceará perder, se mantém com 63, e só subirá para a Série A assim se o Sport também perder seu jogo.

Histórico favorável

E o histórico de Pontos Corridos da Série B é favorável para quem está no G4 restando uma rodada: em 18 edições de Pontos Corridos (2006-2023), o G4 se manteve após a última rodada em 14 delas.

Ou seja, em 77,7% das edições, o G4 não foi alterado, o que é uma boa notícia para o Vovô. Só em 4 edições (2023, 2019, 2018 e 2014), um time deixou o G4 para outro entrar na última rodada.

2023 (G4 mudou na última rodada)

G4 ao fim da 38ª rodada

Vitória 72

Juventude 65

Criciúma 64

Atlético/GO 64 (entrou)

37ª rodada

Vitória 72

Criciúma 64

Juventude 62

Vila Nova 61 (saiu)

Em 2023, o Vila Nova iniciou a rodada no G4, mas foi derrotado por 3 a 2 para o já rebaixado ABC em Natal e o Atlético/GO, subiu ao vencer o Guarani por 3 a 0

2022 (G4 mantido)

Cruzeiro 78

Grêmio 65

Bahia 62

Vasco 62

37ª rodada

Cruzeiro 75

Grêmio 62

Bahia 59

Vasco 59

Bahia e Vasco precisavam vencer seus jogos para conquistar o acesso e conseguiram. O Bahia venceu o CRB por 2 a 1 e o Vasco venceu confronto direto com o Ituano por 1x0.

2021 (G4 mantido)

Botafogo 70

Goiás 65

Coritiba 64

Avaí 64

37ª rodada

Botafogo 69

Coritiba 64

Goiás 64

Avaí 61

O Avaí disputava a unica vaga aberta de acesso com o CSA e subiu ao vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1

2020 (G4 mantido)

Chapecoense 73

América/MG 73

Juventude 61

Cuiabá 61

37ª rodada

América/MG 70

Chapecoense 70

Cuiabá 61

Juventude 58

2019 (G4 mudou na última rodada)

Bragantino 75

Sport 68

Coritiba 66

Atlético/GO 62 (entrou)

37ª rodada

Bragantino 72

Sport 67

Coritiba 63

América Mineiro 61 (saiu)

2018 (G4 mudou na última rodada)

Fortaleza 71

CSA 62 (entrou)

Avaí 61

Goiás 60



37ª rodada

Fortaleza 71

Goiás 60

Avaí 60

Ponte Preta 59 (saiu)

2017 (G4 mantido)

América/MG 73

Inter 71

Ceará 67

Paraná 64



37ª rodada

América 70

Inter 68

Ceará 64

Paraná 63

2016 (G4 mantido)

Atlético/GO 76

Avaí 66

Vasco 65

Bahia 63

37ª rodada

Atlético/GO 73

Avaí 65

Bahia 63

Vasco 62

2015 (G4 mantido)

Botafogo 72

Santa Cruz 67

Vitória 66

América/MG 65

37ª rodada

Botafogo 71

Vitória 66

Santa Cruz 64

América/MG 64

2014 (G4 mudou na última rodada)

Joinville 70

Ponte Preta 69

Vasco 63

Avaí 62 (entrou)

37ª rodada

Joinville 70

Ponte Preta 68

Vasco 63

Boa Esporte 59 (saiu)

2013 (G4 mantido)

Palmeiras 79

Chapecoense 72

Sport 63

Figueirense 60

37ª rodada

Palmeiras 79

Chapecoense 69

Sport 62

Figueirense 59

2012 (G4 mantido)

Goiás 78

Criciúma 73

Atlético/PR 71

Vitória 71

37ª rodada

Goiás 75

Criciúma 72

Atlético/PR 70

Vitória 70

2011 (G4 mantido)

Portuguesa 81

Náutico 64

Ponte Preta 63

Sport 61



37ª rodada

Portuguesa 78

Náutico 63

Ponte Preta 62

Sport 58

2010 (G4 mantido)

Coritiba 71

Figueirense 67

Bahia 65

América/MG 63



37ª rodada

Coritiba 71

Bahia 65

Figueirense 64

América/MG 62

2009 (G4 mantido)

Vasco 76

Guarani 69

Ceará 68

Atlético/GO 65



37ª rodada

Vasco 76

Ceará 67

Guarani 66

Atlético/GO 65

2008 (G4 mantido)

Corinthians 85

Santo André 68

Avaí 67

Barueri 63



37ª rodada

Corinthians 85

Avaí 66

Santo André 65

Barueri 63

2007 (G4 mantido)

Coritiba 69

Ipatinga 67

Portuguesa 63

Vitória 59

37ª rodada

Coritiba 66

Ipatinga 64

Portuguesa 60

Vitória 59

2006 (G4 mantido)

Atlético/MG 71

Sport 64

Náutico 64

América/RN 61

37ª rodada

Atlético/MG 70

Sport 64

Náutico 63

América/RN 60