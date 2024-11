Ceará de olho: 36ª rodada da Série B reserva jogos de Sport e Mirassol no domingo; veja horários

O Ceará só entra em campo pela 36ª rodada da Série B na terça-feira (12), contra o Botafogo/SP, no estádio Santa Cruz, às 21h30 em Ribeirão Preto (SP), mas o torcedor do Vozão já pode adiantar sua torcida para o domingo (10), 'secando' Sport e Mirassol, dois rivais mais próximos na luta pelo G4. O Vovô é o 5º com 57 pontos, enquanto Sport é o 4º com 59, e o Mirassol é o 3º com 62.

Ambos entram em campo no domingo em horários bem próximos: o Sport joga às 18h30 contra a Chapecoense na Ilha do Retiro, em Recife (PE), enquanto o Mirassol joga às 19 horas, contra o Avaí, na Ressacada, em Florianópolis.

O detalhe é que o jogo do Mirassol seria no sábado (9), mas o jogo foi adiado pela dificuldade do time paulista em chegar em Santa Catarina.

Legenda: 10 primeiros colocados da Série A antes da 36ª rodada Foto: Reprodução / srgoool

O Rubro-Negro vem muito pressionado por duas derrotas fora de casa - América/MG e Operário/PR - e a aproximação do Ceará. Já o time paulista está embalado por vitória de 4 a 1 em casa diante do Coritiba.

A Chapecoense é a 15ª colocada e com 40 pontos, está ameaçada de rebaixamento. Uma derrota não a coloca no Z4, mas pode deixá-la muito próxima. Por isso, precisa pontuar contra o time pernambucano.

Já o Avaí não tem mais chance de acesso e está em 12º com 46 pontos. A equipe de Enderson Moreira vem de derrota para o Ceará e busca se reabilitar em casa.

Com os dois adversários mais próximos atuando antes dele, o Ceará vai entrar em campo. Se uma vitória para entrar no G4 caso o Sport tropece - ou mesmo colar no Mirassol - ou para se manter vivo, caso os adversários diretos vençam.