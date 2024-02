Atuações de Richard abrem disputa com Fernando Miguel no gol do Ceará?

Antes da temporada 2024 começar no Ceará, havia a expectativa de quem seria o titular no gol, após a contratação de Fernando Miguel e a permanência de Richard. Dois goleiros experientes e de comprovada qualidade.

Quando os jogos começaram, o técnico Vagner Mancini escolheu Fernando Miguel como titular e tem escalado Richard na equipe considerada reserva.

E Richard foi destaque nos dois jogos que fez - contra Juazeirense e Náutico - sendo determinante para os resultados com grandes defesas. Ele ainda não foi vazado e mostrou muita segurança em jogos disputados em gramados ruins do Aderbal Soares na Bahia e Aflitos no Recife.

Os jogos não foram fáceis - a equipe alternativa precisou se defender muito - e Richard estava lá para salvar o Vovô, principalmente na atuação de gala contra o Náutico na última quarta-feira.

Já Fernando Miguel fez 5 jogos no ano: 1 pela Copa do Nordeste e 4 pelo Campeonato Cearense. Sofreu dois gols - um diante do Maracanã na estreia na temporada e um diante do Altos, pela Copa do Nordeste.

Ele também fez boas defesas quando exigido, mas o torcedor demonstrou impaciência com uma insegurança dele em alguns momentos dos jogos.

Análise

O cenário parece mais favorável para Richard, que está mais ambientado ao clube - foi ídolo do título da Copa do Nordeste de 2023 e está desde 2019 no Vozão - enquanto Fernando Miguel ainda está se adaptando ao novo clube e vem do rival Fortaleza. Ainda que Fernando seja muito experiente - tem 39 anos - não dá para descartar que ele esteja ansioso em atuar pelo Vozão neste início de temporada.

Richard é mais baixo, mas mais ágil, enquanto Fernando Miguel tem mais altura, envergadura e melhor posicionamento.

A verdade é que Fernando Miguel é um grande goleiro, assim com Richard e tem sido o preferido de Vagner Mancini. Mas as duas grandes atuações de Richard podem colocar uma dúvida na cabeça do treinador.

Jogos de Fernando Miguel em 2024

Ceará 1x0 Floresta - Presidente Vargas

Ceará 6x0 Atlético - Presidente Vargas

Ceará 5x0 Caucaia - Castelão

Ceará 1x1 Altos - Castelão

Maracanã 1x1 Ceará - Presidente Vargas

Jogos de Richard em 2024

Juazeirense 0x1 Ceará - Adalto Soares

Náutico 0x0 Ceará - Aflitos