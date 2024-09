Após a 27ª rodada, campanha do Ceará na Série B é pior que a do ano passado (e a defesa também)

As duas derrotas fora de casa pelas rodadas 26 e 27 da Série B interromperam a ascensão do Vovô na tabela da Série B, quebrando a boa sequência de 4 jogos de invencibidade, com 3 vitórias e um empate. Com isso, a aproximação do G4 virou distanciamento, com o Ceará caindo para 8º com 39 pontos.

E voltar zerado fora de casa contra Chapecoense e Coritiba tornou a campanha do Ceará na atual edição da Série B após 27 rodadas, pior do que a do ano passado. E olha que a campanha de 2023 é vista como uma das mais fracas do clube em tempos na Série B.

Classificações de 2023 e 2024

Legenda: Em 2023, o Ceará era o 10º, mas tinha 2 pontos a mais e havia tomado 8 gols a menos Foto: Reprodução / srgoool

Legenda: Após 27 rodadas, o Ceará é o 8º com 39 pontos, dois a menos que no ano passado Foto: Reprodução / srgoool

Comparativo

Em 2023, o Ceará, após a 27ª rodada tinha 41 pontos. Eram 11 vitórias, 8 empates e 8 derrotas. O clube tinha marcado 30 gols e 27 sofridos. A equipe era a 10ª colocada, 4 pontos do G4, mesma diferença de hoje.

Em 2023, pela 27ª rodada, o Ceará venceu o Londrina por 3 a 1 no Presidente Vargas, estreia do técnico Vágner Mancini e dava esperança para o torcedor, mas a equipe não teve fôlego para lutar pelo acesso nas 11 rodadas seguintes. A equipe somou apenas 9 pontos, e terminou a Série B em 11º com 50.

Este ano, o Vovô tem 39 pontos, é o 8º colocado, e tem a mesma diferença para o G4. São 11 vitórias, 6 empates e 10 derrotas. São 41 gols marcados e 35 gols sofridos.

Incrivelmente, a defesa de 2023, muito criticada pela torcida, sofreu 8 gols a menos que a equipe deste ano.

Portanto, o Ceará se volta pra praticamente o mesmo cenário do ano passado, em que precisará reagir nas 11 rodadas finais. Serão 6 jogos em casa e 5 fora, disputando diretamente contra adversários que lutaram pelo acesso no ano passado (Novorizontino, Vila Nova, Sport e Mirassol), duas surpresas (Avaí e Amazonas), além de outros adversários que vieram rebaixados da Série A: (Santos, América-MG, Goiás e Coritiba).

É tentar corrigir rapidamente o sistema defensivo - sem o goleiro Richard é um complicador - e contar com a força do ataque - o com mais gols da Série B - para vencer os jogos em casa.