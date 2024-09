Análise: Voltar zerado de dois jogos fora de casa complica Ceará na Série B

O saldo dos dois jogos fora de casa para o Ceará foi péssimo. Duas derrotas, zero ponto e 5 gols sofridos. A equipe caiu para a 8ª colocação e ficou 4 pontos do G4, se distanciando do grupo de acesso.

A fragilidade que o Ceará mostrou fora de casa preocupa. O ataque pouco produziu - 2 gols, sendo um contra - e a defesa mostrou-se muito vulnerável, com 5 gols sofridos e inúmeras falhas.

O Coritiba, um time pressionado pela torcida, limitado e no meio da tabela foi reabilitado pelo Ceará como aconteceu com a Chapecoense.

O Coxa nem precisou mostrar tanto para vencer o Ceará, principalmente no 2º tempo. Na etapa final, o Vovô mostrou muitas fragilidades defensivas e sofreu 3 gols.

Legenda: O Ceará perdeu a segunda partida seguida fora de casa e caiu na tabela da Série B Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará ainda terá 5 jogos em casa na Série B, contra Sport (30ª rodada), Ituano (32ª), Santos (33ª), Botafogo/SP (36ª) e Guarani/SP (38ª) e se continuar frágil como visitante, pode esquecer a luta pelo acesso.

Só pontuar em casa não vai ser suficiente, ainda mais quem precisa tirar 4 pontos de desvantagem para o G4.

Léo Condé precisa achar soluções para os problemas apresentados nos dois jogos fora de casa, deixando a equipe mais segura. Seja mudando o esquema, atuando com 3 zagueiros, colocando 3 volantes, mas o Ceará tem que parar de perder e tomar gol fora.

Mas antes disso, é vencer Vila Nova e Brusque em casa, para manter as chances, que parecem mínimas de acesso.