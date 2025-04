Análise: Vasco virá mais forte do que se imaginava contra o Ceará, mas não terá Coutinho em sua melhor fase

As circustâncias e a tabela do Vasco indicavam que a equipe carioca iriam poupar mais jogadores para a partida contra o Ceará, nesta terça-feira (15), às 21h30, no Castelão, pela 4ª rodada da Série A. Afinal, contra Puerto Cabello, na última quarta e Sport no sábado, ambos em São Januário, foram dois jogos seguidos com a força máxima. O tempo de recuperação entre o jogo do Sport e o do Ceará seriam curtos, e ainda tendo um clássico com o Flamengo no sábado (19), no Maracanã.

A rigor, Carille poupou apenas dois titulares: o volante Tche-Tchê e o meia Coutinho.

Outros que poderiam ser poupados, como Lucas Piton, Nuno Moreira e Vegetti, estão confirmados e foram relacionados.

Os outros desfalques são reservas e pouco utilizados: Puma Rodríguez e Maurício Lemos.

Tche Tchê pode tranquilamente ser substituido por Jair, mas a ausência de Coutinho é das mais complicadas e aí o Ceará pode se beneficiar com isso.

O camisa 10, está em grande fase, e nos últimos 5 jogos, participou de 5 gols. São 3 gols e duas assistências, com 10 passes decisivos e 16 finalizações a gol.

No atual elenco do Vasco, não há quem faça a função de Coutinho na atual fase dele. Payet é o reserva imediato, mas não está bem.

Até para começar uma partida, Payet é contestado, pela dinâmica física dele.

Sem Coutinho, quem deve sentir mais é o grande atacante do Vasco na temporada e um dos mais letais do futebol brasileiro: Vegetti.

Sem Coutinho, o Vasco deve ter mais dificuldade para acionar Vegetti, principamente no jogo aéreo, o forte dele.

As armas do Ceará contra o Vasco

A primeira coisa que Léo Condé deve fazer para o jogo com o Vasco, se tiver os mesmos desfalques que diante do Juventude, é escalar Willian Machado na zaga. Ele é alto, está em boa fase e será essencial para o jogo aéreo contra Vegetti.

Condé não pode desperdiçar seu melhor zagueiro o improvisando na lateral-esquerda. Ele não foi bem contra o Juventude jogando por ali.

O Ceará também tem que ter cuidados defensivos com Paulo Henrique, lateral-direito do Vasco, e o atacante Nuno Moreira, atacante com mais participações em gols na Série A.

Por isso será muito importante a escolha do lateral-esquerdo do Ceará, pelo que está jogando Paulo Henrique.

E na direita, Fabiano terá que voltar a ser aquele marcador implacável, mas que não foi bem diante do Juventude, pelos duelos que terá com Nuno Moreira.