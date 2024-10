Análise: Resultados da rodada poderiam ter sido melhores, mas Ceará entrará no G4 se vencer o Sport

O Ceará estará no G4 da Série B após a 30ª rodada se vencer o Sport nesta segunda-feira (7) na Ilha do Retiro. O Vovô, com 45 pontos, ultrapassará três adversários se vencer o Leão às 21 horas. Isso porque, o Alvinegro chegaria aos 48 pontos, deixando Vila Nova (6º com 46), América/MG (5º com 47) e o próprio Sport (4º com 47), para trás.

Hoje o Vovô é o 7º colocado após os resultados paralelos da 30ª rodada. O time perdeu uma posição e viu dois adversários diretos vencerem nos acréscimos: América/MG e Mirassol.

Legenda: A 30ª rodada está em andamento, com esta sendo a classificação de momento: na segunda-feira, Sport x Ceará e Santos x Goiás, encerram a rodada Foto: Reprodução / srgoool

O Coelho venceu o Coritiba (2x1), com gols aos 41 minutos do 2º tempo, com Davó e o time paulista bateu o Vila Nova (1x0), gol de Negueba aos 51 do 2º tempo, quando atuaram como mandantes. Tropeços de América/MG e Mirassol são fundamentais para o Ceará na ferrenha luta pelo acesso.

Com as vitórias, o Mirassol assumiu a 3º colocação com 50 pontos, e o Coelho ultrapassou o Ceará, agora em 5º com 47.

As vitórias 'na bacia das almas' dos dois adversários colocam uma pressão a mais no Vovô, ainda que o empate seja considerado um resultado aceitável pela força do Sport.

Caso não entre no G4 ao fim da rodada, vencer Ponte Preta (no dia 12 no Castelão) e Ituano (fora de casa no dia 19), é obrigatório para o Vovô na luta pelo acesso.

É aguardar o que o Vozão conseguirá na Ilha do Retiro lotada no Clássico contra o Sport.

Veja os jogos que faltam ao Vovô na Série B

(F) Sport

(C) Ponte Preta

(F) Ituano

(F) Santos

(C) Paysandu

(C) Avaí

(F) Botafogo-SP

(C) América Mineiro

(F) Guarani