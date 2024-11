Análise: Lisca diz que América vai jogar tudo contra o Ceará e isso é uma ótima notícia para o Vovô

A partida entre Ceará e América/MG na segunda-feira (18), às 21h45 no Castelão pela 37ª rodada, tem tudo para ser marcante e certamente o maior jogo desta Série B. Por tudo que envolve. Primeiro, pode valer o acesso antecipado do Ceará, para um público de mais de 50 mil pessoas. A torcida do Vozão esgotou os ingressos em menos de 24 horas de venda, mostrando toda empolgação de uma torcida apaixonada que carregou o time nas costas e acreditou no acesso parecia um sonho distante.

Legenda: Classificação da Série B após a 36ª rodada com o Vovô no G4 Foto: Reprodução / srgoool

Mas o Vovô reagiu com o apoio dela - são 7 vitórias nos últimos 9 jogos - entrou no G4 restando duas rodadas e só depende de si para o acesso. O Ceará é o 4º com 60 pontos, mesma do Sport, mas na frente pelo número de vitórias. Assim, se o Ceará vencer, somado a uma derrota do Sport no sábado contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, o Vovô estará na Série A.

Legenda: O Ceará com Erick Pulga e Saulo com espaço para jogar é mais perigoso Foto: LC MOREIRA / SVM

América do Lisca no caminho

Mas no caminho do Vovô tem o América/MG, uma equipe perigosa, e que pode chegar com chances de acesso no jogo da segunda-feira. Ai está o outro 'molho' do jogo. O Coelho tem 55 pontos, 5 do Ceará, mas só terá chance de acesso de Mirassol e Sport não vencerem seus jogos.

E o América é treinado pelo Lisca. Ele é um técnico polêmico, explosivo, carismático, e que disse que o América vai jogar tudo contra o Ceará. Ele disse isso para acabar com uma polêmica envolvendo a torcida do Sport e o presidente do clube Rubro-Negro. O técnico xingou a torcida e o presidente após uma vitória do América contra o Sport no dia 28, pela 34ª rodada.

Além disso, Lisca tem uma história marcante pelo Ceará, garantindo permanências históricas na Série B de 2015 e Série A de 2018 com reações improváveis.

Legenda: Lisca tem história marcante no Ceará e enfrentará o ex-clube na segunda-feira no Castelão dirigindo o América Foto: Agência Diário

Facilitar nada!

Então, depois disso, surgiram especulações de que o América 'facilitaria' para o Ceará para prejudicar o Sport e o presidente do clube. Lisca dizer que o América vai jogar tudo é um bom para o futebol e para o próprio Ceará.

"O torcedor do Ceará, Sport, Goiás, Operário, me conhecem e sabem que quando eu estou no comando a luta vai ser até o final Vamos fazer um grande jogo contra o Ceará. O torcedor do Sport me mandando mensagem para ganhar, do Ceará diz que é um jogo decisivo, que eu tenho história no clube. Eu tenho um busto no Ceará, mas nós vamos jogar pelo América", enfatizou o treinador, relembrando homenagem que recebeu em Porangabuçu

Explico. O Coelho vir ao Castelão jogar sem responsabilidade e recuado, não ajuda o Ceará em nada. O Vovô teve muita dificuldade para furar bloqueios defensivos no Castelão, como da Ponte Preta e Brusque, por exemplo.

O América chegar com objetivos no Castelão é importante para que o time mineiro também saia para o jogo, e dè espaços para o Vovô. A transição ofensiva do Ceará é rápida e o ataque é letal, com Saulo e Pulga sendo muito mais perigosos com espaços para jogar. Um exemplo claro disso foi quando o Botafogo/SP foi para cima após empatar o jogo e tomou uma goleada.

Enfim, para o bem do futebol, esqueça essa 'disposição' do América para prejudicar o Sport. Para o Ceará, o melhor é o América vir com tudo, e com objetivos. Se o América chegar com chances reduzidas de acesso contra o Vozão, ele precisará se arriscar e jogar suas últimas fichas no jogo do Castelão. E o Ceará que pode se beneficiar nessa.