Análise: Fortaleza vence Corinthians com a marca da força do elenco

A vitória do Fortaleza por 2 a 1 diante do Corinthians no Castelão pela 23ª rodada da Série A foi justa e o time jogou para isso.

O Tricolor de Aço buscou o gol o tempo todo, desde o início de jogo, enquanto o Corinthians, bastante desfalcado por opção, procurava apenas de defender.

O volume de jogo do time de Vojvoda foi maior, com 23 finalizações contra apenas 6 do Timão.

Até abrir o placar, em grande jogada de Marinho para Lucero, aos 26, o Leão tinha criado pelo menos 3 chances anteriores.

E sofreu o empate em lance isolado - e esquisito - aos 33, em uma das raras investidas do Corinthians.

Legenda: O Fortaleza dominou o 1º tempo de no Castelão, em jogo que propôs, enquanto o Corinthians atuou mais retraído Foto: KID JUNIOR / SVM

O gol anulado de Marinho - após toque de mão - e o petardo no travessão de Pochettino mostraram o volume de um Leão que jogou para sair em vantagem no 1º tempo. O empate foi muito lucro para o Corinthians.

Na etapa final, o jogo mudou um pouco, mais equilibrado e com o Fortaleza mais ansioso, cedendo contra-ataques ao Corinthians, que foi perigoso em algumas oportunidades.

A ansiedade tricolor aumentou mais ainda após Marinho perder um pênalti aos 29 minutos, mas as mudanças de Vojvoda fizeram a equipe pressionar na reta final e chegar a vitória.

O gol aos 49 minutos, foi construído por dois jogadores que vieram do banco: Escobar, com a assistência, e Yago Pikachu, com a finalização.

Legenda: Pikachu marcou o gol da vitória do Leão aos 49 minutos do 2º tempo Foto: KID JUNIOR / SVM

A vitória confirma a força do Tricolor na Série A e a ambição pelo G6, com uma campanha muito segura em casa: o time já é o 5º melhor mandante, com 66% de aproveitamento, somando 24 pontos em 12 jogos.

Prévia da 'Sul-Americana'?

Como todo mundo sabe, Fortaleza e Corinthians vão se enfrentar em 2 jogos pela semifinal da Sul-Americana, sendo o 1º em Itaquera e o 2º no Castelão.

A partida desta quinta não pode ser considerada uma prévia pela equipe enfraquecida que o Corinthians mandou a campo. Sem Renato Augusto, Matías Rojas, Fagner, Fábio Santos (todos poupados) e Maycon (suspenso), o Timão veio desfigurado enfrentar o Leão. Claramente o time paulista quer recuperar os jogadores para os jogos pela competição internacional e chegará mais forte para as duas partidas.

Mas ainda assim, a vitória do Fortaleza dá uma moral enorme para os confrontos entre eles pela Sul-Americana. Afinal, é muito melhor entrar em campo tendo vencido pela Série A, e a posição da tabela do Brasileirão pode influenciar na pressão para o jogo da Sula. Enquanto o Leão está próximo do G6, o Corinthians ainda está próximo do Z4 e isso pode se refletir nos 2 duelos que valem vaga na finalíssima.