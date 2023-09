Romero alcança Quintero e divide com ele posto de estrangeiro que mais jogou pelo Fortaleza

Ao entrar em campo na partida contra o Corinthians, pela 23ª rodada da Série A de 2023, na noite desta quinta-feira (14), o atacante Silvio Romero alcançou a marca de 96 partidas com a camisa do Fortaleza, que o faz dividir o posto de atleta estrangeiro que mais jogou pelo Tricolor do Pici.

Ele se igualou ao colombiano Juan Quintero, que deixou o Leão em 2021, mas só teve o vínculo encerrado com o Fortaleza no fim do ano passado. O zagueiro havia sido o primeiro jogador e fora do Brasil a “vingar” no Pici, tendo sido titular 95 dos 96 jogos que disputou pelo Tricolor.

Romero precisou de menos tempo que Quintero para alcançar a marca, no entanto. O argentino está no Pici há duas temporadas incompletas, enquanto o colombiano ficou no Leão em 2019 e 2020, deixando o clube em agosto de 2021.

Legenda: Romero em atividade no Centro de Excelência Alcides Santos. Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Contratado no início de 2022 para ser o homem referência do Fortaleza, Romero foi importante nas copas disputadas pelo Leão, mas não brilhou na Série A. Ainda assim, fez 14 gols na temporada e foi o terceiro artilheiro do time. Neste ano já fez nove tentos, número que também o coloca como terceiro artilheiro do time no momento, atrás apenas de Lucero e Galhardo.

O atacante argentino de 35 anos tem vínculo encerrando com o Fortaleza em dezembro, mas se alcançar as metas estabelecidas em contrato, ficará no Pici por mais um ano. “El Chino”, como é conhecido na Argentina, contabiliza a seu favor também seis assistências.

Números de Silvio Romero:

Em 2023:

39 jogos

9 gols

1 assistência

Em 2022:

57 jogos

14 gols

5 assistências

Total:

96 jogos

23 gols

6 assistências