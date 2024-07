Análise: Com Iguatu perto da vaga, veja como estão os clubes cearenses na Série D restando 3 rodadas

Iguatu, Atlético e Maracanã são os representantes cearenses na Série D do Campeonato Brasileiro e entram em campo no fim de semana, pela 12ª rodada. Os três clubes estão no Grupo A3 e dois deles estão no G4, com chances de vaga na 2ª Fase, restando 3 rodadas.

O Iguatu está praticamente classificado para o 2ª Fase. O Azulão é o 2º, com 21 pontos, com o Atlético logo atrás, em 3º, com 17. Enquanto o Maracanã é o 7º com 9, e está praticamente eliminado.

Legenda: O Iguatu vem de vitória diante do líder Treze no Morenão e está na 2ª colocação do Grupo A3 Foto: João Marcos Lima | ADI

Na rodada anterior, o Azulão venceu o líder Treze/PB por 1 a 0 no Morenão, e abriu 7 no G4 restando apenas 9 pontos em disputa.

O Atlético se manteve em 3º com 17 pontos após empatar com o Maracanã em 0 a 0 no estádio Almir Dutra. O time Alvianil está praticamente eliminado, já que só pode chegar aos 18 pontos.

Legenda: O Atlético Cearense faz boa campanha e luta por uma vaga no G4 Foto: Kauan Ferreira / FC Atlético

Veja Classificação do Grupo A3 da Série D

Legenda: O disputa pelo G4 está acirrada no grupo A3 Foto: Reprodução / srgoool

Disputa pelo G4 acirrada

Restam 3 rodadas para o fim da 1ª Fase da Série D e 3 vagas no G4 do Grupo A3 estão muito disputadas. Uma já é do Treze/PB, que lidera com 24 pontos. A 2ª vaga está próxima de ser do Iguatu: com 21 pontos, a equipe tem 7 de vantagem para o Souza/PB, que tem 14.

Outros postulantes as duas outras vagas são: Atlético (17), América/RN (17), Sousa/PB (14) e Santa Cruz/RN (13). O Maracanã está 'virtualmente' eliminado, com 9.

Nas 3 rodadas restantes, terá ainda um confronto entre clubes cearenses: Atlético x Iguatu (na 12ª rodada).

Análise da próxima rodada

O Iguatu pode se classificar matematicamente nesta rodada. Se Souza/PB e Santa Cruz/RN não vencerem seus jogos, o Azulão não precisa nem pontuar na rodada.

O Iguatu enfrenta o Atlético Cearense no dia 8, do Domingão, às 16 horas. Para o Atlético, uma vitória é essencial, já que tem três clubes na cola: América/RN, Sousa/PB e Santa Cruz/RN.

Os dois cearenses na luta pela vaga ficam de olho nos jogos Potiguar de Mossoró x Sousa e América-RN x Santa Cruz de Natal.

Já o Maracanã, que enfrenta o líder Treze/PB, pode ser eliminado matematicamente na rodada, já que só pode chegar no máximo aos 18 pontos.

PRÓXIMOS JOGOS DO GRUPO A3 DA SÉRIE D:

12ª RODADA

07/07 - 16h - Edgarzão

Potiguar de Mossoró x Sousa

07/07 - 16h - Amigão

Treze x Maracanã

07/07 - 16h - Domingão

Atlético x Iguatu

07/07 - 18h - Arena das Dunas

América-RN x Santa Cruz de Natal