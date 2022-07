Análise: Ceará oscila demais em 90 minutos e não resiste ao Fluminense no Maracanã

O Ceará tinha um claro plano de jogo contra o Fluminense. Controlar o ímpeto do forte time carioca - empolgado com o Maraca lotado em jogo de festa pelo último jogo do atacante Fred - e contra-atacar com precisão. Em alguns momentos, o Vovô até conseguiu os dois objetivos, equilibrando o jogo contra um bom time do Fluminense, mas foi derrotado em lapsos de desconcentração e erros técnicos.

Até os 30 minutos do 1º tempo, o Ceará fez um jogo equilibrado, mesmo sem a velocidade esperada nos contra-ataques. E a lentidão ao atacar foi resultado de um Mendoza apagado, não permitindo que o plano de jogo desse certo.

Na chance que teve no 1º tempo, um chute de fora da área de Bruno Pacheco que Fábio espalmou. No mais, o Ceará segurava o Fluminense, mas a medida que o tempo passou, na metade do 1º tempo, os clarões em sua intermediária no meio-campo apareceram e o Flu se aproveitou, abrindo o placar em erro de posicionamento do meio de da defesa, que deixou Caio Paulista cruzar e Cano marcar.

Oscilações

É fato que a equipe sentiu muita falta de Richardson (suspenso) no meio-campo. A opção mais próxima por característica seria Fernando Sobral, mas Marquinhos Santos preferiu Lindoso, que tem qualidade de passe e posicionamento, mas não a mesma pegada.

Assim, o Ceará perdeu o meio-campo até sofrer o segundo gol, também cedendo espaço para Samuel Xavier lançar Cano, que serviu Matheus.

O Vovô melhorou com mais participação de Vina, que passou a finalizar mais, mas parou duas vezes no goleiro Fábio.

Legenda: O Ceará fez uma partida equilibrada contra o Fluminense, mas não conseguiu manter o nível no 2º tempo Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Luiz Otávio ainda diminuiu aos 47 minutos, mas os quatro restantes de acréscimos não foram suficientes para chegar ao empate.

A conclusão é que a formação utilizada por Marquinhos Santos não funcionou, ele que poupou Nino Paraíba, Victor Luis e Zé Roberto pensando no Clássico-Rei de quarta-feira pela Copa do Brasil.

Os escolhidos - Michel Macêdo, Bruno Pacheco e Yuri Castilho - não fizeram uma grande partida, e quando eles entraram, na metade do 2º tempo, pouco acrescentaram.

Atenuantes?

Claro que atmosfera do jogo, a qualidade do time do Fluminense pesaram na partida, que era difícil, mas os erros do Ceará foram fatais, seja nas finalizações, ou clarões do meio campo ou descuidos na defesa.

Legenda: Luiz Otávio diminuiu o placar para o Ceará no fim do jogo, mas foi insuficiente para sair com um bom resultado no Maracanã Foto: Felipe Santos/Ceará SC

Não foi uma partida ruim do Ceará, mas faltou combatividade no meio campo, ainda mais diante de um adversário que quer a bola e o protagonismo do jogo o tempo todo com Fernando Diniz no comando. Talvez o desgaste tenha pesado, já que o Vovô jogou na quarta-feira pela Sul-Americana e o Flu teve a semana cheia para treinar.

Mas poupar todo time titular não era possível, já que a colocação do Ceará na Série A não permitia. Assim, foi o jeito arriscar.

E agora?

A derrota é preocupante pela colocação - 16º com 18 - e a proximidade do Z-4 também. Se antes eram 5 empates seguidos na Série A, agora viraram 6 jogos sem vencer e a reação precisa acontecer diante do Corinthians na próxima rodada.

Antes disso, o Vovô terá que se superar pela Copa do Brasil, ao precisar reverter uma desvantagem de dois gols de diferença para o Fortaleza. O clube se mobilizou,a torcida vai lotar o Castelão, mas será preciso jogar mais para que a vaga seja possível.