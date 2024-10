Análise: Ceará merecia pelo menos um empate contra o Santos em rodada de combinação terrível

A terça-feira (22) foi muito cruel e amarga para o Ceará. A derrota para o Santos por 1 a 0 na Vila não foi merecida pelo que o time fez na etapa final e merecia pelo menos um empate.

E o Vovô ainda viu Mirassol e Novorizontino vencerem na rodada, aumentando a distância para o G4, agora são 5 pontos. Para complicar ainda mais, o Vila Nova venceu com gol nos acréscimos e ultrapassou o Vovô na tabela, o deixando em 6º.

É um duro golpe para quem sonhava em entrar no G4 na rodada e terá que vencer os 2 jogos em casa contra Paysandu (26) e Avaí (3), no Castelão, para continuar sonhando com o acesso.

Para isso, os adversários diretos precisam tropeçar. Se isso não acontecer, as vitórias em casa não serão suficientes.

A cada vitória dos times que estão no G4, o 'sarrafo' para o G4, leia-se pontuação para o acesso, sobe.

Isso indica que para subir, será preciso mais que os 63 pontos da média histórica. E para quem está fora do G4, como o Ceará, é uma péssima notícia.

Nos 5 jogos que restam, o Vovô vai precisar vencer pelo menos 4 e empatar o outro para estar acima da média histórica da Série B. E se os resultados paralelos continuarem sendo ruins, podem obrigar o Vovô a vencer todos os jogos para subir.

Legenda: O Ceará foi derrotado pelo Santos na Vila Belmiro nesta terça-feira Foto: Gabriel Silva/Ceará SC

E o jogo?

O primeiro tempo do Ceará foi ruim, sem agressividade na frente e muito recuado. Isso custou o resultado, com o Santos abrindo o placar aos 14 minutos.

Depois do gol, o Santos recuou - Carille sempre faz isso - e o Ceará ficou com a bola, mas só criou uma chance no 1º tempo, na bola parada, em cobrança de falta de Lourenço.

Na etapa final, o Ceará foi mais ofensivo, com Lucas Rian no lugar de Mugni, e criou para empatar e até virar. Mas Erick Pulga perdeu duas chances, Lucas Rian uma, e João Pedro, na mais incrível, viu o goleiro Brazão fazer milagre e evitar o gol.

Com a derrota e as combinações, resta ao Ceará continuar na luta, apesar do cenário cada vez mais complicado na Série B. É o preço da irregularidade no campeonato inteiro, correndo atrás de pontos que deixou escapar.