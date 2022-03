Análise: Ceará fez o que se esperava dele, espantou a zebra e avançou na Copa do Brasil

O Ceará exerceu seu favoritismo e avançou para a 3ª Fase da Copa do Brasil ao vencer a Tuna Luso/PA por 2 a 0 na última terça-feira no Castelão. O resultado foi mais do que natural para o Alvinegro, que fez exatamente o que se esperava dele, vencendo um adversário de bem menor nível técnico.

O maior mérito do Ceará foi ser resiliente quando empilhou chances de gols perdidas, algumas por falta de pontaria e outras por defesas do goleiro.

E quando a bola entrou, teve gols anulados de forma polêmica. Sem o VAR para revisar os lances, restou a aceitar a decisão de campo, duas delas bem duvidosas por impedimento.

O perigo de um jogo único como este da Copa do Brasil é o time da casa de complicar e acabar eliminado nos pênaltis ou em um lance isolado. Zebras não faltaram nesta edição do torneio, com favoritos ficando pelo caminho, com Inter, Grêmio, Vasco, Sport, entre outros. E até os 24 do 2º tempo o jogo estava 0x0 e indo para os pênaltis, sendo nítida a apreensão dos jogadores e torcida.

Mas Vina, sempre decisivo, tratou de marcar o primeiro, Cléber marcar o segundo aos 42 e classificar o Alvinegro, que não correu nenhum risco contra o esforçado, mas muito limitado time da Tuna Luso.

Legenda: O atacante Cléber entrou bem no jogo e marcou o segundo do Ceará Foto: THIAGO GADELHA

Time base?

A formação utilizada por Tiago Nunes foi consistente, com Lindoso no meio estreando ao lado de Richardson, e dois laterais muito ofensivos como Nino Paraíba e Victor Luis.

Na frente, se Mendoza e Zé Roberto não estiveram bem, Vina e Lima sim, e Cléber, ao entrar na etapa final, deixou o dele, assim como fez diante do São Raimundo.

Ainda há margem para evolução, principalmente com os reforços de Lindoso, Dentinho e Matheus Peixoto, mas é notório que o Ceará já tem uma espinha dorsal e um time base para iniciar a Série A em menos de um mês.

Com pequenos ajustes, o Alvinegro largar bem na grande prioridade da temporada e trilhar boas campanhas nos torneio mata-mata como as Copa do Nordeste, Brasil e Sul-Americana.