Análise: Ceará faz partida segura, garante vaga e acalma os ânimos

Administrar uma eliminação traumática como a do Ceará no Campeonato Cearense, precocemente para o Iguatu não era tarefa fácil. Sequelas ficam e o jogo seguinte é sempre uma grande prova. E o Ceará conseguiu passar por tudo isso em um jogo de alto risco, único, fora de casa pela Copa do Brasil.

A vitória de 3 a 0 diante do São Raimundo-RR em Roraima foi importante demais para a caminhada alvinegra, estancando uma crise - e uma possível troca de comando - dando a tranquilidade que o clube precisa para a sequência da Copa do Brasil, Copa do Nordeste, e iniciar bem a Sul-Americana e Série A.

Um clube como o Ceará, com uma torcida gigante e exigente, não pode começar campeonatos tão importantes na pressão. E o resultado desta quarta-feira ajudou a acalmar os ânimos do torcedor, o que é uma grande notícia.



Escolhas

Os perigos do jogo era muitos, por ser único e eliminatório, como gramado irregular e falta de confiança dos jogadores.

Mas as escolhas de Tiago Nunes foram acertadas, com o Ceará não correndo nenhum risco ao longo do jogo. Jogar com Vina adiantado ao lado de Cléber foi um acerto, com ambos fazendo uma boa partida (Vina deu assistência para o gol do atacante), além de Mendoza (com golaço) e Victor Luis (sempre presente ao ataque) criando bastante ao longo do jogo.

Legenda: Cléber comemora gol pelo Ceará diante do São Raimundo-RR Foto: Israel Simonton/CearaSC

O sistema defensivo mostrou-se seguro, em que pese a qualidade do adversário. A defesa foi segura com a dupla de zaga Messias e Luiz Otávio, e com o improvisado Lucas Ribeiro no meio campo ao lado de Richardson.

A melhorar apenas as inúmeras oportunidade de gol perdidas, principalmente no 2º tempo. Zé Roberto ainda parece muito ansioso quando aos gols e pode melhorar

Futuro

Quanto ao técnico Tiago Nunes, ele volta a ter tranquilidade para trabalhar e tem nos dois jogos restantes da 1ª Fase da Copa do Nordeste, a chance de azeitar o time para as fases finais. O duelo com o CSA no sábado do Castelão é duro, mas uma grande atuação pode aproximar ainda mais a torcida.