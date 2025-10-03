Alerta Tricolor: Pior visitante da Série A, Fortaleza fará 8 dos 13 jogos restantes fora de casa

O Fortaleza terá 13 jogos na Série A para um 'sprint' final e escapar do rebaixamento. Com apenas 21 pontos em 25 jogos, o Leão precisará de 24 pontos para alcançar os 45, o tal número mágico da permanência. Hoje o clube está 7 pontos do 1º time fora do Z4, o Santos, com 28. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a possibilidade de um rebaixamento da equipe tricolor após os resultados da 26ª rodada da Série A está em 83,4%.

E um agravante para o já dramático momento do Leão é o alto número de jogos fora de casa que a equipe terá até o fim da Série A. Dos 13 que fará, serão 8 fora de casa e apenas 5 em casa. Um dos jogos como visitante será o Clássico-Rei contra o Ceará. O outro será o atrasado da 16ª rodada contra o Atlético/MG.

Para um clube que ainda não venceu como visitante em 11 jogos, a tarefa é ainda mais complicada. O Leão é o pior visitante, com 4 empates e 7 derrotas, um aproveitamento de apenas 12,1%.

Veja jogos do Leão até o fim da Série A

Juventude (F) - 27ª Rodada - 05/10 - 18:30 - Alfredo Jaconi

Vasco (C) - 28ª Rodada - 15/10 - 21:30 - Castelão

Cruzeiro (F) - 29ª Rodada - 18/10 - 21:00 - Mineirão

Flamengo (C) - 30ª Rodada - 25/10 - 19:30 - Castelão

Santos (F) - 31ª Rodada - 03/11 - 20:00 - Vila Belmiro

Ceará (F) - 32ª Rodada - 06/11 - 20:00 - Castelão

Grêmio (C) - 33ª Rodada - 09/11 - 20:30 - Castelão

Bahia (F) - 34ª Rodada - 19/11 - Arena Fonte Nova

Atlético Mineiro (C) - 35ª Rodada - 23/11 - Castelão

Red Bull Bragantino (F) - 36ª Rodada - 30/11 - Cícero Souza Marques

Corinthians (C) - 37ª Rodada - 03/12 - Castelão

Botafogo (F) - 38ª Rodada - 07/12 - Nílton Santos

Atlético Mineiro (F)* - Jogo atrasado da 16ª rodada - Ainda sem data - Arena MRV

*Em negrito, jogos fora de casa