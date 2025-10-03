Fortaleza aumenta chance de rebaixamento na Série A; veja cenário

O destino do Fortaleza parece selado na Série A de 2025. Após alimentar a esperança do torcedor, o time cearense ceifou qualquer pensamento positivo e encaminhou o rebaixamento após uma derrota por 2 a 0 para o São Paulo, na Arena Castelão, nesta quinta (2), com um a mais em campo por praticamente toda a partida.

O resultado tem um impacto emocional na campanha muito pesado. Diante do maior público do clube em casa pelo Brasileirão até o momento (35 mil espectadores), com a chance de reduzir a distância para sair do Z-4 em quatro pontos, perdeu de forma vexatória e relembrou o abismo que se colocou no Brasileirão.

Assim, as chances de uma queda para a Série B aumentaram. Na vice-lanterna, com apenas 21 pontos, o Leão tem margem de sete atrás do Santos (28), que é o primeiro fora da zona. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a possibilidade de um rebaixamento da equipe tricolor após os resultados da 26ª rodada da Série A está em 83,4%.

Legenda: O Fortaleza é apenas o vice-lanterna da Série A após a 26ª rodada Foto: reprodução / SrGoool

A matemática não fecha para o Fortaleza

Em 2025, segundo a UFMG, o número mágico para a permanência é de 44 pontos, menor que a média histórica (45). A cada rodada, a depender dos resultados do Z-4, o índice sofre uma variação.

Logo, em uma conta simples, o Fortaleza precisa somar mais 23 pontos nos 13 jogos restantes para escapar do rebaixamento. Pela matemática, ainda é possível, visto que a equipe disputa 39 pontos.

O problema é o desempenho. A equipe precisou de 25 jogos para a pontuação que tem hoje (21), como acreditar que agora vai conseguir mais pontos em menos partidas? A conta não fecha em campo. A verdade é que o Fortaleza encaminhou o rebaixamento e escapar virou mesmo uma obra do milagre.

A pontuação que o Fortaleza precisa para escapar