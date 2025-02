XP contrata ex-Itaú para o Ceará e mira clientes com patrimônio acima de R$ 3 milhões

A XP Investimentos segue ampliando sua presença no Nordeste e aposta na atração de clientes de alta renda no Ceará. A empresa anunciou a contratação de Danielle Rocha, ex-Itaú, para integrar o time Unique, voltado para investidores com patrimônio acima de R$ 3 milhões.

"Quero crescer junto com a XP e estou chegando com a minha bagagem para que os clientes possam ver a XP não somente como uma plataforma para investir, mas como um ecossistema completo, que pensa o patrimônio do cliente de forma completa", afirma a executiva, com passagens por HSBC, Banco Real, Santander, Safra e Itaú.

A chegada acontece em um momento de crescimento da XP no Estado. No primeiro ano de funcionamento do Espaço XP em Fortaleza, o número de clientes da instituição cresceu 224,6%, enquanto os ativos sob custódia aumentaram 247,8%.