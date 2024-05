White Martins vai abrir nova indústria no Ceará, com investimento de R$ 70 milhões

A White Martins, gigante do segmento de gases industriais, está expandindo seu parque produtivo no Ceará, com uma nova unidade de enchimento de cilindros em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A abertura oficial da indústria está prevista para o dia 4 de junho

O investimento estimado é de R$ 70 milhões, com geração de mais de 50 empregos diretos. A nova planta abrange uma área de 12 mil metros quadrados. Os gases produzidos pela companhia são utilizados nos hospitais e indústrias de diferentes segmentos.

Presente no Brasil desde 1912, a White Martins construiu a primeira fábrica de oxigênio do país. Desde 2019, integra a Linde, maior empresa global de gases industriais e engenharia.

A empresa tem um memorando de entendimento assinado para a instalação de uma usina de hidrogênio verde no Complexo do Pecém.

