Votorantim inicia operação de nova fábrica de cimento no Pecém; investimento de R$ 200 milhões

A Votorantim Cimentos inicia hoje (19) as operações da nova linha de produção da fábrica de cimento no Complexo do Pecém. O empreendimento, que passou por uma ampliação com investimentos de R$ 200 milhões, passa a ter capacidade cinco vezes maior, chegando a 1 milhão de toneladas de cimento por ano.

Com duração de três anos, as obras geraram mais de 600 empregos diretos e indiretos. Para a operação, a planta também demandará mais vagas de trabalho.

O funcionamento da nova fábrica eleva a capacidade produtiva da empresa no Estado para 2,2 milhões de toneladas anuais, somando as forças da unidade do Pecém com a de Sobral.

"Já existe uma estrutura montada em Pecém que, antes dessa ampliação, tinha uma capacidade de 200 mil toneladas por ano. Aproveitando a própria estrutura existente, nós ampliamos e incluímos uma nova moagem e isso subiu nossa capacidade de produção para 1 milhão de toneladas. E nós temos também a fábrica de Sobral, que é muito importante e vai fornecer o principal insumo para Pecém", afirma à Coluna Danilo Valadares, diretor de Operações para o Nordeste.

Foco na RMF

A produção da nova unidade terá como mercado de destino a Região Metropolitana de Fortaleza, justamente em um momento de forte demanda no segmento de construção e reformas, o qual foi impulsionado durante a pandemia.

André Pompeo, diretor de Vendas da empresa, aponta que o cimento produzido na nova fábrica deverá atender a diversos segmentos de clientes, desde o varejista aos setores imobiliário e industrial, além de obras de infraestrutura.

Mercado aquecido

"O mercado brasileiro de cimento no 1º trimestre de 2021 teve um crescimento de 19% em relação ao mesmo período de 2020", ressalta Pompeo, enumerando o auxílio emergencial e a queda dos juros como fatores preponderantes.

Além destes, ele cita o maior interesse da população em construir e reformar após o isolamento social, momento em que as pessoas ficaram mais em casa e passaram a pensar mais em aprimorar os ambientes.

O governador Camilo Santana afirmou que a nova fábrica "ajudará a impulsionar a economia, gerando mais emprego e renda aos cearenses".

Marcelo Castelli. Presidente global da Votorantim Cimentos “Com o investimento que realizamos, fortalecemos nossa atuação e presença em um mercado estratégico e importante, que é o Ceará. Com a nova fábrica, mais moderna e eficiente, vamos aumentar nossa capacidade de produção, distribuição e nível de atendimento aos nossos clientes na região”.

O cimento fabricado na unidade será o 'Poty – Todas as Obras'.

A nova linha de produção da Votorantim Cimentos opera com um novo moinho de cimento, que consome menos energia elétrica. O equipamento vertical reduz em 30% o consumo de quilowatt-hora em comparação ao moinho horizontal.

Outra tecnologia sustentável da nova moagem é um circuito fechado de refrigeração que reduz a geração de efluentes e proporciona uma diminuição de 90% no consumo do recurso hídrico industrial.

De acordo com a empresa, o cimento produzido na unidade do Pecém emite 60% menos CO2 por tonelada quando comparado ao produto fabricado anteriormente.

A empresa possui atualmente uma linha ferroviária que realiza o transporte de insumos e produtos entre suas instalações de Sobral, de Pecém e do Centro de Distribuição (CD) de Mucuripe, em Fortaleza.

Para fortalecer o atendimento da região metropolitana de Fortaleza, também ampliou o seu ramal ferroviário em 2,6 quilômetros para expedição do produto ensacado e abastecimento do CD. Com isso, a companhia também aumenta suas alternativas logísticas para transportar insumos e abastecer o mercado com seus produtos.