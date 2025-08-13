Vignoli investe R$ 18 milhões e se expande para 3 novos mercados

A rede cearense Vignoli, do segmento de gastronomia italiana, está investindo mais de R$ 18 milhões em uma nova fase de expansão mirando praças do Nordeste e Norte. A meta do grupo é abrir novas operações em Manaus, Natal e Maceió, no fim deste ano e início de 2026.

O primeiro destes restaurantes a ser inaugurado fica em Natal, no bairro de Ponta Negra, onde as obras já estão avançadas. As unidades de Manaus e Maceió também já tiveram a construção iniciada, devendo abrir no início de 2026.

Avanço pelo Nordeste

Com esse novo movimento expansionista, a marca firmará presença em 6 das 9 capitais nordestinas, consolidando-se como um player regional relevante no segmento, além de iniciar incursão na região Norte, com a primeira operação em Amazonas.

“Esse plano de expansão é bem ousado, mas está sendo realizado com muito entusiasmo. Recentemente, inauguramos uma loja em São Luís e a resposta da cidade está sendo muito positiva, o que mostra que estamos no caminho certo", comenta Júlio Bezerra, CEO do Grupo Vignoli.

Fundado em 2004, o grupo possui atualmente 20 lojas nas cidades de Fortaleza, Eusébio, São Luís, Teresina e João Pessoa.