Usina de urânio: Consórcio Santa Quitéria fecha parceria com Observatório da Indústria

O Consórcio Santa Quitéria, responsável pelo projeto da usina de urânio e fosfato no Ceará, fechou parceria com o Observatório da Indústria, da Fiec.

O objetivo é coletar dados e análises sobre a realidade da região em que será construído o empreendimento mineroindustrial, o que deverá ajudar as partes a traçar um plano para o desenvolvimento econômico e social da área.

O Observatório já iniciou os estudos e montou um agenda de encontros com membros do Consórcio, formado pela Galvani e a INB (Indústrias Nucleares do Brasil) para apresentação das descobertas.

"Há uma grande gama de benefícios nessa parceria. A informação que o Observatório passará para o Consórcio deve subsidiar a sua tomada de decisão para investimentos, identificando as empresas que, por exemplo, podem passar por um processo de fornecimento ao mesmo, ampliando a geração de renda na região", comenta o Diretor de Inovação e Tecnologia e líder do Observatório da Indústria, Sampaio Filho.

O projeto de Santa Quitéria recentemente obteve o aceite do Ibama, que permite a sucessão de novas etapas.