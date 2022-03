Usina de dessalinização em Fortaleza fecha contrato com empresa de Israel

O projeto da usina de dessalinização de água, a ser construída na Praia do Futuro, em Fortaleza, está avançando. A Marquise, responsável pelo empreendimento, anunciou que fechou contrato com a empresa israelense IDE Technologies, líder mundial em plantas de dessalinização, para fornecimento de equipamentos e tecnologia ao equipamento cearense.

O cronograma prevê a conclusão da usina para 2024, com investimentos da ordem de R$ 500 milhões. Trata-se do maior projeto do país neste segmento. A projeção é que sejam beneficiadas mais de 700 mil pessoas.

Bairros beneficiados

A planta atenderá os seguintes bairros:

Praia do Futuro

Caça e Pesca

Serviluz

Vicente Pinzon

Dunas

Aldeota

Varjota

Papicu

Cidade 2000.

Legenda: Renan Carvalho, da Marquise, assinou contrato com Lihy Teuerstein, CEO da IDE Assets e Genny Sion, representante no Brasil da IDE Technologies Foto: Divulgação

Segundo Renan Carvalho, diretor da Marquise Infraestrutura e presidente do Consórcio Águas de Fortaleza, a parceria com a IDE Technologies - que já tem no currículo projetos em Israel, Chile, Estados Unidos, Índia, Singapura e Taiwan - agrega capacidade técnica ao projeto.

“Israel é líder mundial na tecnologia de dessalinização. Cerca de 80% da água potável consumida pela sua população é proveniente do mar. A parceria firmada com a IDE nos traz ainda mais confiança no êxito do programa. Estamos trazendo o que há de melhor e mais moderno para Fortaleza”, explica Carvalho.