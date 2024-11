Tradicional colégio de Messejana fecha as portas após 90 anos

Com 90 anos de história, o Colégio Seráfico Nossa Senhora do Brasil, um dos mais tradicionais de Messejana, encerrará as atividades ao fim do ano letivo, no dia 20 de dezembro.

Fundada originalmente como uma escola destinada à formação de frades capuchinhos, a escola se tornou referência na região para o ensino básico, tendo como pilares os valores humanísticos, cristãos e franciscanos, de justiça e a paz.

Em nota, a administração do colégio particular, que fica na Av. Frei Cirilo, cita "os desafios que as novas realidades educacionais nos impõem na competitividade da sociedade atual" e afirma que a continuidade das atividades para 2025 "se tornou inviável".

"Historicamente, a nossa instituição, nascida em 1934 com a finalidade da formação de seminaristas capuchinhos, no ano de 1969 passa a receber alunos de outras regiões para a preparação intelectual na vida religiosa.

A partir de 1974, há exatos 50 anos, é firmado o primeiro convênio com a Secretaria da Educação do Ceará e, dois anos depois (1976), com a Secretaria Municipal de Educação de Fortaleza, passando ao poder público ao assumir parte dos encargos com a gestão da instituição, sem que os frades capuchinhos dela se ausentassem totalmente.

Em 1998, ela passa por uma reestruturação, voltando a condição de escola particular totalmente gerida pelos frades capuchinhos, tendo como referência pedagógica administrativa o Colégio Pio X, localizado no centro de Fortaleza, extinto em 2006. Três anos depois dos frades terem reassumido o Seminário Seráfico, por orientação do Conselho de Educação do Ceará, o mesmo deixa o nome de seminário e passa a denominar-se Colégio Nossa Senhora do Brasil.

Atualmente, após esse percurso histórico do Colégio Seráfico gerido pelos Frades Capuchinhos, tivemos décadas e, sobretudo, nos últimos anos; considerando também que o carisma missionário dos frades passa por outros âmbitos mais pastorais que educacionais (os que assumimos foi apenas circunstancialmente); e analisando igualmente os desafios que as novas realidades educacionais nos impõem na competitividade da sociedade atual, informamos que o mesmo encerrará suas atividades educativas no final deste ano de 2024, especificamente no dia 20 de dezembro. Portanto, para 2025 a sua continuidade se tornou inviável.

Este encerramento marca o fim do ciclo educativo do Colégio Seráfico como escola particular administrada pelos Frades Capuchinhos."

