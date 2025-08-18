Terminal de Combustíveis do Pecém fecha parceria para armazenagem de petróleo

O Grupo Dislub Equador firmou parceria com a PetroRecôncavo para armazenagem e escoamento de petróleo em seu novo Terminal de Combustíveis, em construção no Complexo Industrial e Portuário do Pecém.

Pelo acordo celebrado entre as partes, a PetroRecôncavo utilizará uma estrutura dedicada de tancagem (armazenamento), com capacidade inicial de 40 mil m³ (cerca de 250 mil barris), integrando sua produção ao terminal por operações rodoviárias e sistemas de medição e descarregamento.

Veja também Victor Ximenes Projeto que pode baratear preço dos combustíveis no Ceará é lançado

Investimento de R$ 600 milhões

O terminal de armazenamento e distribuição de combustíveis da pernambucana Dislub Equador tem investimentos previstos de R$ 610 milhões, com financiamento via Banco do Nordeste. O cronograma prevê o início das operações em agosto de 2027.

O empreendimento tem capacidade total projetada de 220 mil m³ de produtos, com foco em combustíveis líquidos, como gasolina e diesel.

Cerca de 600 postos diretos e indiretos de trabalho serão gerados durante obras e operação.

Esse projeto deve robustecer a infraestrutura de combustíveis do Ceará e dinamizar o mercado, hoje restrito a poucos players. O processo tende a fortalecer a competitividade logística do Estado.

Estratégia de longo prazo

Para Marcelo Magalhães, presidente do Grupo Dislub Equador, “esta parceria confirma a confiança do mercado no nosso novo terminal e fortalece a estratégia de longo prazo de transformar o Ceará em um hub logístico de combustíveis".

O CEO da PetroRecôncavo, José Firmo, afirma que a parceria "aumentará nossa resiliência operacional e nos permitirá capturar o melhor valor para nosso petróleo".