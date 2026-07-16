Tatuzão da Linha Leste do Metrô avança e chega à estação Nunes Valente

A tuneladora responsável pelas escavações da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chegou à estação Nunes Valente, finalizando o segundo trecho subterrâneo da obra, informou a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

O projeto alcançou 4,1 quilômetros de infraestrutura de via executados, o que representa 60% do percurso planejado entre o Centro e o Papicu. A obra da Linha Leste tem previsão de conclusão total em 2028.

Apelidado de Tatuzão, o equipamento possui 120 metros de comprimento, peso superior a mil toneladas e opera a 30 metros de profundidade.

No trecho concluído entre as futuras estações Colégio Militar e Nunes Valente, a máquina percorreu 1.755 metros de extensão com a abertura de um túnel de seis metros de diâmetro. A primeira etapa de escavação, entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar, havia ocorrido em maio de 2025.

Legenda: Tuneladora chega a Rua Nunes Valente. Foto: Divulgação.

Liberação de vias

Conforme a Seinfra, o cronograma prevê a desobstrução das vias no entorno da estação Colégio Militar, no intervalo situado entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli, até o mês de outubro deste ano.

O traçado final da Linha Leste terá 7,3 quilômetros de extensão e oito estações:

Tirol–Moura Brasil

Chico da Silva

Sé

Colégio Militar

Luiza Távora

Nunes Valente

Virgílio Távora

Papicu.

A estrutura fará conexão com as linhas Sul, Oeste e Nordeste do metrô, além do Terminal de Ônibus do Papicu, com tempo estimado de viagem de 15 minutos entre os extremos e capacidade operacional para atender até 150 mil passageiros por dia.