Tatuzão da Linha Leste do Metrô avança e chega à estação Nunes Valente
O projeto alcançou 4,1 quilômetros de infraestrutura de via executados.
A tuneladora responsável pelas escavações da Linha Leste do Metrô de Fortaleza chegou à estação Nunes Valente, finalizando o segundo trecho subterrâneo da obra, informou a Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).
O projeto alcançou 4,1 quilômetros de infraestrutura de via executados, o que representa 60% do percurso planejado entre o Centro e o Papicu. A obra da Linha Leste tem previsão de conclusão total em 2028.
Apelidado de Tatuzão, o equipamento possui 120 metros de comprimento, peso superior a mil toneladas e opera a 30 metros de profundidade.
No trecho concluído entre as futuras estações Colégio Militar e Nunes Valente, a máquina percorreu 1.755 metros de extensão com a abertura de um túnel de seis metros de diâmetro. A primeira etapa de escavação, entre as estações Chico da Silva e Colégio Militar, havia ocorrido em maio de 2025.
Liberação de vias
Conforme a Seinfra, o cronograma prevê a desobstrução das vias no entorno da estação Colégio Militar, no intervalo situado entre as ruas Dona Leopoldina e Nogueira Acioli, até o mês de outubro deste ano.
O traçado final da Linha Leste terá 7,3 quilômetros de extensão e oito estações:
- Tirol–Moura Brasil
- Chico da Silva
- Sé
- Colégio Militar
- Luiza Távora
- Nunes Valente
- Virgílio Távora
- Papicu.
A estrutura fará conexão com as linhas Sul, Oeste e Nordeste do metrô, além do Terminal de Ônibus do Papicu, com tempo estimado de viagem de 15 minutos entre os extremos e capacidade operacional para atender até 150 mil passageiros por dia.