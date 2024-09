SUV é o carro mais vendido do Ceará em agosto; veja ranking

O Hyundai Creta foi o carro 0km mais vendido no Ceará em agosto. Foram comercializadas 217 unidades do SUV no mês passado, segundo dados da Fenabrave. No acumulado dos 8 primeiros meses do ano, mais de 1,4 mil unidades do modelo foram vendidas.

Na segunda posição está o Ônix, da Chevrolet, com 203 emplacamentos em agosto. O terceiro colocado é o VW Polo, com 189.

Carros mais vendidos do Ceará - Agosto/24

1. Hyundai Creta: 217

2. GM Ônix: 203

3. VW Polo: 189

4. GM Tracker: 167

5. Fiat Argo: 160

6. Jeep Renegade: 134

7. Fiat Mobi: 119

8. VW T Cross: 110

9. Nissan Kicks: 109

10. Fiat Pulse: 103

Vendas em alta

Os emplacamentos somaram 4,4 mil veículos em agosto no Ceará, crescimento de 11% sobre igual período de 2023. No ano, as vendas totalizam, o momento, 30,4 mil carros (considerando os de passeio e os comerciais leves), expansão de quase 8% sobre os 8 primeiros meses do ano passado.

