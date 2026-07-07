Starbucks planeja abrir primeira unidade em Fortaleza em 2026

A Starbucks voltou a mirar o mercado de Fortaleza. A marca planeja abrir uma unidade na capital cearense no fim deste ano. O local ainda não foi divulgado.

Caso se confirme, a loja será a primeira da franquia no Ceará. Em 2023, a rede de cafeterias havia anunciado um plano de expansão que incluiria Fortaleza, mas pouco depois acabou envolvida em uma crise com a antiga controladora, SouthRock, que entrou em recuperação judicial. À época, as aberturas previstas não se concretizaram.

Marca é controlada pela dona de BK e Subway

Agora, as operações da Starbucks no Brasil são conduzidas pela Zamp, que também controla Burger King e Subway.

Nacionalmente, a rede de cafés pretende abrir 30 lojas em diversos pontos do País até o fim de 2026.