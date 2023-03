Sou Energy abre 30 vagas de emprego na área de vendas

A cearense Sou Energy, uma das maiores fabricantes de kits fotovoltaicos do Brasil, está em busca de profissionais para integrar o seu setor comercial.

Segundo a empresa, são 30 vagas abertas para pessoas entre 25 e 45 anos, com experiência em vendas. O salário inicial é de R$ 3.000, com ganhos progressivos.

Para apresentar aos profissionais o mercado de energia solar e seu modelo de contratação, a Sou realizará um evento exclusivo para os interessados, no dia 20 de março, às 19h, no auditório da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

"A energia solar é um mercado em crescimento e estamos sempre em busca de profissionais qualificados que possam contribuir para o sucesso de nossa empresa. Estamos muito animados em realizar este evento exclusivo para apresentar nossas oportunidades de trabalho e nosso modelo de contratação", afirma a gerente de RH da Sou Energy, Cecília Vieira.

Os interessados devem possuir experiência comprovada em vendas, ser comunicativos, proativos e ter habilidades para trabalhar em equipe.

Para participar do evento, os interessados devem se cadastrar neste link.