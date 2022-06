Ranking: os carros mais vendidos do Ceará em maio

As vendas de veículos novos cresceram 35% no Ceará em maio de 2022, no comparativo com abril. Foram comercializados 2.251 carros — no mês anterior, haviam sido 1.657 — conforme dados da Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores)

No acumulado deste ano, as vendas ultrapassam as 9 mil unidades, em torno de 10% abaixo do volume registrado nos cinco primeiros meses do ano passado.

Uma novidade é que, em maio, o carro mais vendido do Ceará foi o Fiat Mobi, desbancando o Chevrolet Ônix, líder de abril. O top 3 do ranking ficou com o Jeep Compass.

Carros mais vendidos do Ceará - Maio/22

MOBI: 223 ÔNIX: 203 COMPASS: 200 STRADA: 193 ÔNIX PLUS:177 CRETA:170 KWID: 170 COROLLA CROSS: 118 HB20: 112 COROLLA: 111 TRACKER: 110 RENEGADE: 99 PULSE: 99 HILUX: 95 TORO: 89 GOL: 88 T CROSS: 78 COMMANDER: 78 KICKS: 66 ARGO: 66 CRONOS: 62 YARIS HB: 56 CITY: 54 S10: 54

Motos mais vendidas

O mercado de motos também cresceu. As vendas se expandiram 12% no Ceará no período, conforme os dados da Fenabrave. A liderança na preferência dos cearenses é da CG 160.

CG 160: 1.954 NXR160: 1.640 BIZ: 1.014 POP 110I: 670 CB 250F TWISTER: 131