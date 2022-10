Ranking mostra 10 cidades do Ceará que mais geram empregos em 2022

Após o bom resultado do mercado de trabalho cearense em setembro, mês de melhor desempenho no ano, o Estado acumula 61 mil novos empregos criados com carteira assinada, nos 9 primeiros meses deste ano, segundo dados do Ministério do Trabalho.

A distribuição dessas oportunidades entre os municípios, no entanto, continua sendo bastante desigual, com o interior abrindo um número muito mais tímido de postos de trabalho, enquanto a Região Metropolitana concentra a maioria das vagas.

Fortaleza, naturalmente, tem a liderança absoluta, com mais de 31 mil empregos formais criados no período, pouco mais da metade de todas as aberturas.

O segundo e o terceiro lugares também são ocupados por cidades da Região Metropolitana. Eusébio acumula 2,7 mil novos postos e Horizonte, 1,6 mil.

Entre os municípios do interior, destaque para Brejo Santo, o quarto colocado geral, com 1,5 mil empregos. Confira abaixo o top 10.

As 10 cidades que mais abrem empregos no CE

Fortaleza: 31.346 Eusébio: 2.774 Horizonte: 1.666 Brejo Santo: 1.561 Quixeramobim: 1.123 Sobral: 1.104 Itapipoca: 996 Caucaia: 974 Crateús: 870 Barbalha: 860

Setores

Entre os setores, o de serviços foi o que mais contribuiu para o saldo positivo do Estado, com 5 mil vagas criadas. Indústria (2,8 mil empregos), Construção (1,9 mil), Comércio (1,7 mil) e Agropecuária (1,2 mil) completam a lista, todos com número de admissões superior ao de desligamentos.

