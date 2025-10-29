Quem é a gigante chinesa que o Ceará quer atrair para o polo automotivo
SAIC Motor é a maior montadora de carros da China e vem em tratativas com o Ceará desde 2024
Emissários do governo cearense reuniram-se em Xangai (China), na terça-feira (28), com representantes da montadora chinesa SAIC Motor, a maior do gigante asiático.
O objetivo é trazer a empresa para integrar o polo automotivo multimarcas, que já tem como primeira confirmada a General Motors (GM).
As tratativas foram conduzidas por Danilo Serpa, presidente da Adece, e Max Quintino, que chefia o Complexo do Pecém, e os diretores da montadora, Tianxin Fan e Yijun Shen.
Os diálogos com a companhia chinesa vêm se desenrolando desde o ano passado, quando Serpa deu início as primeiras rodadas de negociação.
Montadora vende mais carros que o Brasil inteiro
A SAIC é a principal montadora chinesa. Somente em 2024, vendeu globalmente mais de 4,6 milhões de veículos. Esse total equivale a quase o dobro de carros vendidos no Brasil por todas as marcas, no ano passado.
Sua receita consolidada de 2024 foi de impressionantes US$ 87,2 bilhões (em torno de R$ 480 bilhões), semelhante ao faturamento da Petrobras.
A companhia atua nos segmentos de veículos, autopeças, serviços de mobilidade, operações financeiras, negócios internacionais e tecnologia, com 15 fábricas de veículos na China e tem presença industrial no exterior.