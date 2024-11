Quatro cidades do CE ganharão parques solares com mais de R$ 1 bi em investimentos

O setor de energias renováveis do Ceará continua recebendo investimentos robustos. Dois novos projetos de parques solares, um na região serrana e outro no sertão central, receberam sinal verde do Conselho Estadual do Meio Ambiente (Coema).

Somados, os empreendimentos totalizam R$ 1,36 bilhão em investimento previsto.

Onde ficam os projetos

Os dois projetos ocuparão áreas em quatro municípios. O maior deles, o Complexo Fotovoltaico Tianguá será desenvolvido em Tianguá e Ubajara.

O parque terá um investimento de R$ 890 milhões, ocupando 508 hectares. A capacidade de geração de energia estimada é de 250 MW.

O segundo complexo solar ficará em Quixadá e Ibaretama. Com capacidade para 156 MW, o empreendimento, chamado de Timbaúba, prevê R$ 474 milhões em investimentos, com projeção de 350 empregos criados durante o pico das obras.

Ocupando 366 hectares de área, o projeto abrangerá quatro usinas solares.

As consultorias ambientais responsáveis pelos projetos detalharam ao Coema as características dos projetos e a metodologia empregada nos Estudos de Impacto Ambiental e no Relatório de Impacto Ambiental (EIA-Rima).

O próximo passo deve ser o início da implementação dos projetos.

