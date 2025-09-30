Qual o bairro de Fortaleza com aluguel mais caro em 2025?

Quando se pensa em valorização imobiliária em Fortaleza, bairros como Meireles, Mucuripe e Aldeota logo vêm à cabeça como os mais caros. No entanto, quando o indicador é o aluguel, o primeiro lugar fica mais distante da praia.

Segundo dados do Índice Fipezap, o metro quadrado de aluguel mais alto da cidade neste ano pertence ao bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, na zona sul.

O valor médio do m² para locação residencial registrado no bairro é de R$ 48,5, dado referente a agosto de 2025. Em 12 meses, o aluguel nessa vizinhança assinalou inflação de 24%, a mais aguda entre os locais pesquisados.

Com isso, o bairro desbanca até mesmo o Meireles, cujo m² cobrado é de R$ 47,8. A sondagem considerou mais de 3 mil anúncios imobiliários em Fortaleza. Já quando o assunto é preço de venda, contudo, o Meireles segue na ponta.

Ranking: bairros de Fortaleza com o aluguel mais caro

Engenheiro Luciano Cavalcante – R$ 48,5 /m² Meireles – R$ 47,8 /m² Mucuripe – R$ 47,3 /m² Cocó – R$ 39,1 /m² Dionísio Torres – R$ 34,1 /m² Aldeota – R$ 33,1 /m² Papicu – R$ 29,6 /m² Centro – R$ 28,7 /m² Fátima – R$ 27,6 /m² Joaquim Távora – R$ 23,8 /m².

Valorização da zona sul

Esses números evidenciam a aceleração da valorização imobiliária na área sul da cidade, com lançamentos de prédios de médio e alto padrão, favorecidos pela maior disponibilidade de terrenos em comparação com a saturação de bairros tradicionais.

Locais como Messejana, Cambeba, Sapiranga e Edson Queiroz também se destacam como polos de aquecimento imobiliário, ganhando um fluxo comercial mais pulsante.