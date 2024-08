Quais são as 5 empresas do Ceará que faturam mais de R$ 1 bilhão no varejo

Apenas cinco empresas cearenses do setor de varejo superaram a marca de R$ 1 bilhão de faturamento no ano passado, segundo o levantamento elaborado pela Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo.

Desse grupo de grandes players do comércio, três são do segmento de supermercados, um de restaurantes e um do ramo farmacêutico.

Empresas atuam em 3 segmentos

A lista de varejistas bilionárias do Ceará tem Pague Menos, Coco Bambu, Cometa, São Luiz e Frangolândia/Mega Atacadista. Veja abaixo o faturamento de cada uma delas.

Entre elas, a liderança é da Pague Menos, com folga. A companhia somou R$ 11,9 bilhões em vendas no ano passado e ficou entre as 20 maiores do Brasil.

A segunda cearense nesse rol é a consagrada rede de restaurantes Coco Bambu, com R$ 1,6 bilhão em vendas no ano de 2023.

Em seguida, está o supermercado Cometa, cujo faturamento atingiu R$ 1,4 bilhão.

Também do segmento supermercadista, o São Luiz assinalou R$ 1,16 bilhão, levemente acima da Rede Âncora, que contempla o Frangolândia e Mega Atacadista.

Faturamento das cinco varejistas bilionárias do CE

Pague Menos: R$ 11,9 bilhões

Coco Bambu: R$ 1,6 bilhão

Cometa: R$ 1,4 bilhão

São Luiz: R$ 1,16 bilhão

Rede Âncora (Frangolândia/Mega Atacadista): R$ 1,15 bilhão

